Госдума одобрила ужесточение налогового режима для иноагентов

Госдума во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий ужесточение налоговых условий для лиц и организаций, имеющих статус иноагентов, сообщают «РИА Новости».

Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс и направлены на изменение порядка их налогообложения. Законопроект устанавливает единую ставку НДФЛ в размере 30%. Кроме того, такие лица лишаются возможности применять налоговые вычеты на долгосрочные вложения, а также освобождаются от налогообложения доходов, полученных от продажи активов, дарения или наследования.

Для организаций, которые имеют статус иноагента либо долю участия иноагентов в уставном капитале от 10%, вводятся дополнительные ограничения. В частности, им запрещается использовать пониженные ставки налога на прибыль и применять освобождение в отношении доходов, полученных в виде безвозмездно полученного имущества.