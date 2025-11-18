Трое подростков похитили сейф из храма в деревне Хиттолово

В полицию 14 ноября поступило сообщение, что неизвестные похитили металлический сейф из храма в деревне Хиттолово, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Правоохранители осмотрели место происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели троих злоумышленников.

Выяснилось, что ночью сообщники перелезли на территорию храма через забор. Двое зашли внутрь, взломав входную дверь. Третий на улице наблюдал за окружающей обстановкой. Добычей налетчиков стали 29 тыс. рублей. В кратчайшие сроки удалось установить причастных к краже, ими оказались двое 15-летних подростков. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

По итогу разбирательства молодые люди стали фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении их родителей составили административные протоколы. Что касается денег из сейфа, то троица разделила указанную выше сумму и потратила. Третьего участника злодеяния сейчас ищут.

Андрей Маркелов