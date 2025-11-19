Вице-мэр Воронежа пожаловалась на «токсичных» горожан
Заместитель мэра Воронежа Людмила Бородина заявила о токсичности и неблагодарности земляков, которые сетуют на плохую уборку города. По заверению чиновницы, в других муниципалитетах при более крупных бюджетах ситуация не лучше.
«Покажите мне пальцем, где чище, чем в Воронеже. Я точно так же приезжаю в Москву и Питер, и даже в этих городах с их огромными бюджетами не чище. И благоустройство при том финансировании, которое им достается, и та же ломаная плитка, и много еще есть вопросов»,— рассказала госпожа Бородина, выступая на форуме местных предпринимателей. А в Нижнем Новгороде, по ее мнению, ситуация с уборкой снега и ливневой канализацией даже хуже. «Наши люди, которые работают для бизнеса и горожан, работают практически круглосуточно для того, чтобы нам было хорошо. Но уровень благодарности и уровень токсичности у воронежцев совсем другой»,— резюмировала вице-мэр.
Любопытно, что во время выступления, судя по опубликованной в СМИ фотографии, рядом с вице-мэром стояла сумка, которая напоминает аксессуар бренда Louis Vuitton стоимостью около 500 тыс. руб.
На завирусившееся в интернете заявление своего заместителя уже отреагировал мэр Воронежа Сергей Петрин. «Проблемы нужно решать, а не критиковать горожан. И конечно же считаю недопустимым критиковать другие города»,— заявил градоначальник, пообещав, что его заместитель впредь не будет допускать таких суждений. Сумку, стоявшую около Людмилы Бородиной, господин Петрин оставил без внимания.