Вице-мэр Воронежа пожаловалась на «токсичных» горожан

Заместитель мэра Воронежа Людмила Бородина заявила о токсичности и неблагодарности земляков, которые сетуют на плохую уборку города. По заверению чиновницы, в других муниципалитетах при более крупных бюджетах ситуация не лучше.

«Покажите мне пальцем, где чище, чем в Воронеже. Я точно так же приезжаю в Москву и Питер, и даже в этих городах с их огромными бюджетами не чище. И благоустройство при том финансировании, которое им достается, и та же ломаная плитка, и много еще есть вопросов»,— рассказала госпожа Бородина, выступая на форуме местных предпринимателей. А в Нижнем Новгороде, по ее мнению, ситуация с уборкой снега и ливневой канализацией даже хуже. «Наши люди, которые работают для бизнеса и горожан, работают практически круглосуточно для того, чтобы нам было хорошо. Но уровень благодарности и уровень токсичности у воронежцев совсем другой»,— резюмировала вице-мэр.

Любопытно, что во время выступления, судя по опубликованной в СМИ фотографии, рядом с вице-мэром стояла сумка, которая напоминает аксессуар бренда Louis Vuitton стоимостью около 500 тыс. руб.

На завирусившееся в интернете заявление своего заместителя уже отреагировал мэр Воронежа Сергей Петрин. «Проблемы нужно решать, а не критиковать горожан. И конечно же считаю недопустимым критиковать другие города»,— заявил градоначальник, пообещав, что его заместитель впредь не будет допускать таких суждений. Сумку, стоявшую около Людмилы Бородиной, господин Петрин оставил без внимания.

Сергей Толмачев, Воронеж