Отходам ищут авторский надзор

Минэкологии Нижегородской области в 2025 году планирует ликвидировать 180 из почти 300 нелегальных свалок, к ноябрю выполнено три четверти объема работ. Однако ежегодно появляются новые свалки в основном из строительного мусора. Власти намерены усилить контроль за отходами, в проекты по утилизации готовы вкладываться инвесторы, отметили в министерстве. Депутаты заксобрания предложили активнее искать и штрафовать собственников мусора, чтобы они лучше контролировали перевозчиков и отходы попадали на полигоны, а не в леса. Эксперты отметили снижение числа свалок, однако напомнили, что крупнейшие опасные объекты накопленного экологического ущерба в регионе законсервированы, а не ликвидированы.

Более половины нелегальных нижегородских свалок ликвидируют в 2025 году

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Минэкологии Нижегородской области к 2026 году планирует ликвидировать 180 нелегальных свалок, к 18 ноября расчищены 152 из них, сообщил первый замминистра Артем Бафанов на заседании комитета областного заксобрания по экологии. По его словам, 125 свалок ликвидировали муниципалитеты, 17 убрали за счет местных бюджетов и 10 свалок расчистили силами волонтеров. Если задачу удастся полностью выполнить, по итогам года в регионе будет ликвидированы 60% нелегальных свалок: сейчас их насчитывается 277. На них в бюджете 2025 года предусмотрено 140 млн руб. по госпрограмме «Охрана окружающей среды», субсидию получили 20 муниципалитетов, а на средства федерального проекта «Чистая страна» ликвидировали три свалки в Нижнем Новгороде и четыре в Богородске, Володарске, Дзержинске и Первомайске.

Источником строительного мусора и нелегальных свалок Артем Бафанов назвал демонтажные работы в частном секторе и ремонты квартир.

По закону строительный мусор не относится к твердым коммунальным отходам, и его необходимо вывозить на полигоны для переработки и утилизации. Ответственность за это несут собственники отходов, которые экономят на услугах специализированных компаний либо сами транспортировщики без лицензий и договоров на прием отходов с полигонами сваливают их в разных местах.

С нелегальными свалками власти борются превентивными методами и начали контролировать контейнерные площадки, которые в некоторых проблемных местах оказываются захламлены мусором, который региональные операторы не обязаны вывозить. Сейчас министерство тестирует мобильные и стационарные комплексы фото- и видеофиксации нелегального сброса отходов, в будущем их будет несколько для «максимального покрытия» не только Нижнего Новгорода, но и других муниципалитетов, пообещал заместитель министра. Минэкологии планирует использовать и другие цифровые решения, уже протестированные в ряде российских регионов, и готовят под них нормативную базу, чтобы сертифицировать их. Параллельно прорабатывается создание инфраструктуры для переработки и утилизации строительных отходов, в которую готовы вложиться инвесторы, заверил господин Бафанов.

Штрафы за нелегальный сброс мусора в 2025 году составили 1,8 млн руб., к ответственности привлекли 105 лиц.

Депутаты ранее отмечали, что наказание для нарушителей в разы ниже их заработка, и вряд ли способно остановить недобросовестных перевозчиков. Поэтому необходимо усилить контроль за собственниками отходов, полагает депутат Антон Ананьин.

«Учитывая, что у них нет ответственности перед законом и они могут передать отходы кому и когда угодно, найти концы невозможно. Необходимо определить собственников отходов — застройщиков, технических заказчиков, владельцев участков. Их необходимо сделать ответственными за соблюдение природоохранного законодательства независимо от того, кому они отходы передали. Если мы эту брешь в законодательстве пробьем, то решим 90% проблем. Люди будут бояться и будут ставить авторский надзор за вывозом мусора», — предположил депутат.

Заместитель губернатора Вячеслав Горев добавил, что объем 160 свалок не превышает 1 тыс. куб. м. «Это два-три кузова, которые нерадивые перевозчики берут после ремонта и сваливают. Образование новых крупномасштабных свалок не происходит»,— заверил господин Горев.

Эколог Асхат Каюмов напомнил, что пять лет назад в регионе было свыше 600 нелегальных свалок. Сколько образуется сейчас — неизвестно.

Депутат Татьяна Гриневич добавила, что берег реки Старки в Нижнем Новгороде «представляет собой одну несанкционированную свалку», ежегодно ее расчищают, но она вновь образуется из-за мусора из соседних гаражей. Ее коллега Роман Кабешев возмутился, что ситуация со свалками не решается годами, и власти не могут навязать нарушителям системную борьбу. «Возможно, вопрос связан с нехваткой просвещения населения по поводу мусора, а возможно — с «конскими» ценами на вывоз отходов. А мы потом по лесам бегаем и вывозим эти свалки за бешеные деньги»,— подчеркнул депутат.

Как писал «Ъ-Приволжье», накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушений природоохранного законодательства после очередного пожара на свалке в районе Московского шоссе, существующей с 2017 года. Сейчас власти спорят в суде, кому принадлежит участок под свалкой: мэрия Нижнего Новгорода настаивает, что земля находится за границами города, областное правительство считает ее городской территорией. Впрочем, крупнейшие объекты экологического ущерба в регионе не ликвидированы, а лишь законсервированы, полагает заслуженный эколог России Клара Романова.

Владимир Зубарев