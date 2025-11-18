Cloudflare раскрыла причину масштабного сбоя

Причиной масштабного сбоя американского облачного сервиса Cloudflare стал файл конфигурации, автоматически создаваемый для управления опасным трафиком. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе сервиса.

Сбой возник из-за того, что размер файла конфигурации превысил ожидаемый — это привело к сбою в работе программного обеспечения, обрабатывающего трафик ряда сервисов Cloudflare, рассказали в пресс-службе.

«Для ясности: нет никаких доказательств того, что это было результатом атаки или вызвано вредоносной активностью»,— сообщили в Cloudflare. Там отметили, что некоторые сервисы, скорее всего, будут кратковременно работать со сбоями из-за естественного всплеска трафика после произошедшего. Однако в Cloudflare рассчитывают, что все сервисы вернутся в нормальное состояние в течение нескольких часов.

Сегодня из-за сбоя в Cloudflare перестали работать некоторые сайты по всему миру, в том числе музыкальный стриминговый сервис Spotify, соцсеть X, игровые платформы League of Legends, Valorant и Faceit. Некоторые пользователи сообщали о перебоях в работе нейросетевой модели ChatGPT. Об устранении сбоя сообщили в Cloudflare вечером.