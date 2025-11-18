Сталин рад

18 ноября Владимир Путин принял участие в церемонии закладки нового атомного ледокола. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников заинтересовался, насколько конфронтационным является название ледокола — «Сталинград».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин участвовал в церемонии закладки дистанционно

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин участвовал в церемонии закладки дистанционно

Фото: пресс-служба президента РФ

С одной стороны, весь мир знает слово «Сталинград». Улицы во многих европейских городах называются «Сталинград» и до сих пор не переименованы. И никогда не будут.

С другой, разговоры о сталинизации общества и государства усиливаются. И разве их не усиливают аэропорт Сталинград, ледокол «Сталинград»?

Что, власть проверяет на прочность настроение людей, прежде чем дать добро на переименование, к примеру, уже и Волгограда в Сталинград? Легализовать и так, кажется, набирающие мрачную силу процессы сталинизации общества и государства? Что-то иное?

Сейчас очевидно: пока власть пошла по скользкому во всех отношениях пути сталинизации Северного морского пути. А путь это длинный.

— Рад приветствовать и поздравить вас с большим, знаменательным событием — закладкой на Балтийском заводе нового атомного ледокола, которому будет присвоено славное имя «Сталинград»,— заявил российский президент в начале видео-конференц-связи (ВКС).

То есть Владимир Путин сразу назвал имя «Сталинград» славным (словно специально для предвыборного ролика КПРФ), как будто открыв более короткий путь — к рискованному голосованию горожан Волгограда (не зря же в церемонии участвовал глава Волгоградской области Андрей Бочаров).

Впрочем, президент вроде указывал на то, что речь идет о строго очерченном понимании слова «Сталинград»:

— Это еще одна дань памяти и несгибаемому мужеству защитников и жителей волжской твердыни, доблести и отваге участников грандиозного сражения, которое во многом определило исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, без преувеличения повлияло на судьбу человечества.

Остается надеяться, что таким понимание и останется. А надежда, как известно, умирает последней, а не первой, как в глазах у жертв репрессий 1930-х, а также 1940-х и 1950-х годов прошлого века.

— Сегодняшняя дата закладки нового мощного ледокола по-особому значима. Именно в эти дни в ожесточенных боях за Сталинград произошел коренной перелом,— добавил Владимир Путин,— началась наступательная операция советских войск, которая завершилась окружением и полным разгромом группировки врага, и с берегов Волги наши войска неудержимо пошли вперед, к Победе.

Что ж, «Россия сегодня единственная страна в мире, способная вести серийное строительство мощных, надежных атомных ледоколов». Не потому ли, что другим странам это до сих пор не было нужно (у них же нет Северного морского пути)? Плюс атомные технологии были, слава Богу, недоступны подавляющему большинству стран.

— Так, ледокол «Сталинград» станет шестым серийным кораблем в своем проекте, — рассказывал президент. — Первые четыре ледокола — головной ледокол «Арктика» и три серийных судна «Сибирь», «Урал», «Якутия» — уже успешно несут вахту в арктических водах, обеспечивают проводку грузов по трассам Северного морского пути. Строительство еще двух ледоколов этой серии — «Чукотка» и «Ленинград» — продолжается на Балтийском заводе.

В справке, которую подготовил к церемонии «Росатом», — информация про новую ядерную энергетическую установку РИТМ-200 (название дискоклуба середины 1980-х): «Это полностью отечественный продукт, который не имеет зарубежных аналогов и отвечает современным тенденциям развития мировой атомной энергетики. РИТМ-200 почти в два раза легче и компактнее ядерных энергетических установок атомоходов предыдущих серий, соответственно, дешевле по материалоемкости и занимает меньше места на судне. Филиал ЦНИИ СЭТ ФГУП "Крыловский государственный научный центр" разработал и внедрил на новых атомоходах пакетное решение для управления ледоколом в любых режимах — система электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. Это первая отечественная разработка, позволяющая получить пакетное решение для управления ледоколом в любых режимах».

Больше справку цитировать не буду: никто, надеюсь, не заинтересован слишком много знать.

Лучше процитировать главу «Росатома» Алексея Лихачева (тут шансов слишком много узнать нет.— А. К.):

— В эти ноябрьские дни 1942 года началось победное наступление советских войск под Сталинградом, ознаменовавшее начало коренного перелома в Великой Отечественной войне.

Он, таким образом, тоже акцентировал внимание на победной составляющей понятия «Сталинград».

— Чуть ранее, 28 сентября 1942 года, когда еще шли ожесточенные бои за волжскую твердыню, Госкомитет обороны принял решение об организации работ по урану, фактически перезапустив атомный проект в нашей стране. Конечно, не совпадение, но операция по наступлению советских войск под Сталинградом получила кодовое название «Уран». Поэтому название атомного ледокола «Сталинград» совершенно не случайно. Это знак глубокого уважения к памяти наших героических предшественников. И намерены, конечно, твердо продолжать их дело, укреплять силу и мощь России, обеспечивая ее безопасность, развивая мирные ядерные технологии, которые гарантируют наше лидерство в Арктическом регионе.

Господин Лихачев отчитался:

— Текущий объем перевозок по СМП (Северному морскому пути.— А. К.) в этом году на уровне рекордного прошлого, 2024 года, при этом растет активность в СМП, и есть много новых достижений: в первую очередь это рекорд по транзитным перевозкам, которые достигли 3,2 млн тонн.

Особый рост отмечаем в объеме транзитных контейнерных грузов: состоялось уже 23 международных рейса — в полтора раза больше, чем за весь 2024 год. И объем тоннажа контейнерных грузов вырос в 2,6 раза, достиг рекордных 400 тыс. тонн. Очень важно подчеркнуть, что запущен первый в истории СМП международный регулярный контейнерный транзит: в сентябре этого года из китайского порта Нинбо через Арктику отправился контейнерный рейс с заходами в порты европейских стран.

Алексей Лихачев по ВКС обращался лично к президенту:

— На сегодняшний день на службе в Арктике, вы об этом сказали, восемь атомных ледоколов, половина из которых, четыре, — ледоколы нового поколения. По вашему поручению строится еще четыре. (Если бы господин Путин мог только представить себе, сколько всего в России строится по его поручению... И делается, и думается. Да и рождается, и живется, и умирается, если уж называть вещи своими именами.— А. К.) Это олицетворение нашего полного технологического суверенитета в создании и эксплуатации передовых реакторных установок для флота!.. Важно отметить, что такого количества ледоколов одновременно не строилось никогда, даже в самые тучные советские времена!

Алексей Лихачев обозначил горизонты:

— Владимир Владимирович, сейчас вы ставите перед нами новую цель — создать на основе СМП трансарктический транспортный коридор. Это задача огромного масштаба, планетарного масштаба! Ее решение позволит укрепить лидерство России в Арктике, обеспечит реализацию национальных проектов в высокоширотной зоне и заложит основу логистического суверенитета Российской Федерации!

И разве не так?

Глава Объединенной судостроительной корпорации господин Пучков сообщил:

— Сегодня мы вышли на беспрецедентные показатели! Закладка ледокола «Сталинград» приводит к тому, что мы строим самую большую в истории нашей страны, в истории мира серию из семи ледоколов... Мы вышли на ритмичную работу и существенно сократили срок строительства атомных ледоколов — с семи до пяти лет. Таких темпов мы добились в том числе благодаря внедрению передовой производственной системы, переходу на технологии крупноблочного строительства и, конечно, самое главное, как я сказал, выходу на большую серию.

Он говорил про атомные ледоколы, как про многоэтажки из пенобетона.

Слово наконец получил и Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области.

Он, собственно, говорил уже больше от имени Сталинграда, а не Волгограда:

— В мероприятиях по закладке атомного ледокола «Сталинград» в Санкт-Петербурге принимает участие представительная делегация Волгоградской области, которая готова передать на вечное хранение на атомном ледоколе «Сталинград» капсулу со священной землей Мамаева кургана, легендарного и непокоренного героического Сталинграда!

— Сегодня на церемонии присутствует ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Павел Петрович Винокуров, — объявил диктор.

— Для меня, участника оборонительных боев под Сталинградом, — рассказал ветеран, сидя в инвалидном кресле (ему ведь, получается, больше 100 лет: родился человек 29 ноября 1922 года — и в порядке, хоть, наверное, и не в полном.— А. К.), — большая честь участвовать в этом значимом для нашей страны событии! Мы воевали, чтобы у вас, ваших детей, внуков и правнуков всегда было над головой безоблачное, спокойное небо! И сегодня, глядя на мощную технику и ребят, которые обеспечивают выполнение специальной военной операции, я вижу, что дух нашего народа не сломлен!.. Пусть этот атомный ледокол «Сталинград» так же стойко и мужественно прокладывает путь в Северном Ледовитом океане. Держите курс и помните: за вами Россия!.. Передаю капсулу для вечного хранения со священной землей Мамаева кургана, пропитанного кровью защитников Отечества.

— Спасибо за то, что вы вспомнили участников специальной военной операции. Они и мы, все вместе, так же как и вы, всегда будем помнить, что за нами Россия, — отметил Владимир Путин.

Началась непосредственно церемония закладки.

Когда она завершилась (это не заняло много времени.— А. К.), Владимир Путин высказался еще раз:

— Это судно, этот корабль будет гордо носить имя Сталинграда, который вы защищали, Павел Петрович, так же как и всю нашу великую Родину...

Все-таки Сталинграда, а не Сталина.

Разница-то есть.

Андрей Колесников