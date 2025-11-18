Конкурсный управляющий «Метростроя» хочет взыскать с МСС 91 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося петербургского АО «Метрострой» Алексей Кузнецов подал заявление о взыскании 91 млн рублей с «Метростроя Северной столицы» (МСС). Оно поступило в суд 13 ноября, сообщает «Фонтанка».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным издания, спор касается 3 412 единиц оборудования, которые не были переданы в конкурсную массу при смене управляющего в 2023 году. Речь идет об имуществе, находившемся на территориях предприятия по адресам: Загородный проспект, улица Ивана Черных и Расстанная улица.

В заявлении упоминаются два конкретных договора ответственного хранения — на 46 и 286 позиций. Господин Кузнецов утверждает, что МСС не предоставил документы, позволяющие идентифицировать оборудование, что свидетельствует о его утрате или сокрытии. Ранее в компании отрицали наличие спорного имущества.

Требуемая к взысканию сумма в 91 млн рублей соответствует рыночной стоимости всего спорного имущества по оценке на 10 октября 2025 года. Управляющий подчеркивает, что трехлетнее использование оборудования МСС делает несправедливым его простой возврат в натуре.

Артемий Чулков