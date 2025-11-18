Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Автомобильное подразделение Xiaomi начало приносить прибыль

Xiaomi понадобилось меньше двух лет, чтобы его автомобильное подразделение начало приносить прибыль. По итогам третьего квартала года его чистая прибыль достигла 700 млн юаней ($98 млн) против убытка на 300 млн юаней ($42 млн) кварталом ранее.

Как отмечает Bloomberg, Xiaomi, вышедшая на рынок электромобилей в декабре 2023 года, стала одним из немногих производителей в Китае, которые действительно зарабатывают на этом бизнесе. Выручка подразделения составила 28,3 млрд юаней ($3,98 млрд), что почти втрое выше показателя за третий квартал 2024 года. За последние отчетные три месяца компании удалось реализовать почти 109 тыс. электромобилей, что на 173,4% больше, чем годом ранее.

В целом выручка Xiaomi выросла по сравнению с прошлым годом на 22,3% — до 113 млрд юаней ($15,9 млрд), а чистая прибыль производителя выросла на 129%, составив 12,3 млрд юаней ($1,73 млрд).

Кирилл Сарханянц

