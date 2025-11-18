Надежды брокеров питают

Российский рынок акций резко вырос на фоне новостей о переговорах по Украине: индекс Мосбиржи в моменте прибавлял больше 2%. В начале дня показатель опускался ниже 2500 пунктов, но вскоре превысил 2570. Ростом отреагировали и акции российских нефтегазовых компаний. ЛУКОЙЛ и «РуссНефть» прибавляли почти 2%, «Роснефть» и «Газпром» — больше 2%, а НОВАТЭК — больше 3%. Это произошло после того, как Владимир Зеленский сообщил о визите в Турцию для «активизации переговоров». По его словам, у Киева есть некие наработанные решения, чтобы приблизить окончание конфликта. Речь, в том числе, о новом обмене военнопленными.

Впрочем, отскок рынка едва ли связан с переговорами в Стамбуле, указывает инвестиционный стратег стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов: «Сегодняшний рост российского фондового рынка вряд ли связан с геополитическими новостями. Напротив, геополитический фон по-прежнему остается напряженным. Трамп грозит пошлинами против торговых партнеров России, а Украина отказалась от мирных переговоров с нашей страной, во всяком случае, в этом году.

Я думаю, что нынешний отскок рынка скорее объясняется несколькими факторами. Во-первых, перепроданностью рынка в последнее время: многие акции стали супердешевыми по финансовым мультипликаторам. Например, акции Сбербанка торгуются ниже капитала, что противоречит, в общем-то, справедливой стоимости этих бумаг. Во-вторых, собрана книга заявок на IPO "Дом.РФ". Деньги на IPO уходили из других бумаг, когда книга собрана, средства, которые были локированы на "Дом.РФ", могли вновь развернуться в сторону других эмитентов российского фондового рынка. Я думаю, что это является главным фактором, который поддержал сегодня рост российского фондового рынка, потому что освободил финансовую ликвидность для других инвестиций».

Как пишет Reuters, к Владимиру Зеленскому в Турции присоединится спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. А вот представителей России на встрече не будет. Москва не получала информации от Киева о готовности возобновить переговоры, но остается открытой к диалогу, отметили в Кремле. А накануне там подтвердили продолжение контактов на экспертном уровне по обмену пленными.

Что может стоять на повестке этих переговоров? “Ъ FM” обсудил это с кандидатом политических наук Александром Тэвдойем-Бурмули: «Переговорных треков довольно много. В частности, видимо, речь идет о гуманитарном треке, который предполагает обмен пленными. Судя по всему, через посредничество и Соединенных Штатов, и Турции, и, видимо, отчасти Баку как еще одной переговорной площадки продолжаются какие-то неформальные, но довольно значимые контакты между сторонами относительно уже субстантивных условий прекращения огня. Как я понимаю, формально действительно Россия будет заявлять о том, что это никак не касается Москвы, но по факту, скорее всего, некие позиции украинской стороны будут переданы посредникам, дабы потом эти позиции были доведены до сведения Москвы.

Это вполне предсказуемый вариант переговорного процесса, учитывая, что все-таки переговоры идут постоянно, просто мы о них мало знаем. В целом некоторая заинтересованность Трампа в быстром регулировании, видимо, снизилась и потому, что он не получил свою Нобелевскую премию мира, и потому, что у него появились более насущные внешнеполитические задачи: венесуэльский трек, китайский и ближневосточный трек. Тем не менее эта линия его политики будет продолжена. Она может меньше педалироваться, но американское посредничество будет сохраняться как одно из приоритетных».

Тем временем новый раунд обмена заключенными может состояться между Москвой и США. По данным Axios, такую возможность в конце октября обсуждал с американскими чиновниками Кирилл Дмитриев. Спецпосланник российского президента, как отмечает издание, передал такое предложение Кремля, чтобы возобновить переговоры с Трампом. Как отмечают СМИ, сейчас в российских тюрьмах и СИЗО находится по крайней мере восемь американцев. Кто конкретно может быть включен в обмен, не сообщается.

Екатерина Вихарева