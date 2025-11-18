Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Шестерых участников СВО наградили ярославской медалью «Честь и слава»

Шестеро участников СВО из Ярославской области удостоены региональной медали «Честь и слава». Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Награжденные выпускники Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны служат в 77-м гвардейском зенитном полку и находятся в зоне СВО с ее начала.

Медаль «Честь и слава» ввели в Ярославской области в 2025 году. Она вручается за проявление воинской и гражданской доблести, мужество и отвагу при спасении людей, борьбе с преступностью, во время стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций. Сама медаль — из серебра с рельефным изображением звезды и надписью «Честь и слава». На оборотной стороне — герб Ярославской области.

