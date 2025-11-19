Ледоколы готовят к сдаче

Атомные универсальные ледоколы проекта 22220 «Чукотка» и «Ленинград», строящиеся на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в Санкт-Петербурге, будут сданы в срок. Об этом гендиректор ОСК Андрей Пучков сообщил 18 ноября после церемонии закладки ледокола «Сталинград».

«"Чукотка" идет в графике. В декабре 2026 года мы планируем сдавать. Степень готовности — около 70% сейчас. По "Ленинграду" перешли через отметку 20-процентной готовности и готовимся сдавать его в 2028 году в декабре»,— заявил господин Пучков.

Сейчас ледокольный флот «Росатома» состоит из восьми атомных ледоколов, построенных Балтийским заводом. Среди них «50 лет Победы», «Ямал», универсальные атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Помимо «Чукотки» и «Ленинграда» ОСК продолжает строительство многофункционального судна атомного технологического обслуживания проекта 22770 «Владимир Воробьев».

Габаритная длина универсальных атомных ледоколов проекта 22220 водоизмещением более 33,5 тыс. тонн превышает 173 м, ширина — 34 м, высота борта — более 15 м. Расчетный срок службы — 40 лет. Как отмечает ОСК, переменная осадка позволяет ледоколам данного проекта эффективно обеспечивать навигацию по Севморпути и работать на мелководных участках Енисея и Обской губы.

Анатолий Костырев