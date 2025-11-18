Предприятие в Пятигорске выплатило зарплаты после проверки СК

В Пятигорске предприятие полностью погасило задолженности по заработной плате перед работниками после проверки следователей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, с марта по сентябрь 2025 года генеральный директор и учредитель коммерческой организации не выплатили 11 сотрудникам более 500 тыс. руб. При этом фигуранты продавали материальные ценности, производимые на предприятии, а деньги расходовали по своему усмотрению. Топ-менеджеры завода подозреваются по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Константин Соловьев