В Верховном суде разъяснят, когда не возникает вины за неуплату штрафов

Пленум Верховного суда (ВС) РФ подготовил проект постановления, разъясняющий практику рассмотрения административных дел об уклонении от уплаты штрафов. Это нарушение, согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, влечет наложение на гражданина штрафа в двукратном размере (от суммы неуплаченного) либо административный арест на срок до 15 суток. По данным судебного департамента ВС, в первом полугодии 2025 года по этой статье наказано 871 тыс. человек, из них 765 тыс. оштрафованы.

Проект, согласно пресс-релизу ВС, сориентирует судей, рассматривающих дела по этой статье, на проверку обстоятельств, «не зависящих от воли лица и препятствующих уплате штрафа в установленный срок». Приводятся случаи, когда фигурант дела не виноват в неуплате штрафа. Речь, в частности, о «длительном нахождении лица на стационарном лечении» и нечитаемости реквизитов для уплаты штрафа (при условии, что гражданину не разъяснили порядок исполнения постановления и уточнения соответствующих реквизитов). Оправдывающим обстоятельством станет и арест счетов, но судьям при этом следует проверить, приняты ли лицом «все меры для своевременной уплаты штрафа», цитирует проект документа ТАСС.

Кроме того, согласно разъяснениям ВС, лицо «должно принять все зависящие от него меры для своевременной уплаты штрафа». К ним относится и продажа своего имущества. Частичная уплата штрафа «не свидетельствует об исполнении постановления о назначении административного наказания», разъясняют в Верховном суде, и в таких случаях двукратный штраф по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ должен был назначен «исходя из всей суммы назначенного штрафа».

Постановление пленума пока не опубликовано: документ отправлен на доработку в редакционной комиссии.

Александр Воронов