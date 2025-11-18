ВЦИОМ: почти 80% россиян не стали бы участвовать в протестах против властей

Протестная активность в России остается на низком уровне. Около 79% россиян заявили, что не стали бы участвовать в массовых протестах, если бы они начались в их населенном пункте. Это следует из данных опроса ВЦИОМ.

«Тишь да гладь. Общественные настроения остаются спокойными, а готовность людей выходить на протесты низкая», — отмечается в Telegram-канале ВЦИОМ. Индекс личного протестного потенциала, по данным центра, весь 2025 год не превышал 24 пунктов.

По результатам последнего опроса, 78% россиян заявили, что в их населенном пункте массовые выступления против властей маловероятны. Исследователи также спросили у опрошенных, стали бы они лично участвовать в протестах «против падения уровня жизни, несправедливых действий властей, в защиту собственных прав и свобод». 79% респондентов ответили, что «скорее всего» не стали бы.

Что протесты «вполне возможны» заявили 14% россиян. При этом 13% сказали, что могли бы принять в них личное участие.

Индекс личного протестного потенциала показывает готовность россиян к участию в массовых акциях протеста. Чем выше значение индекса, тем больше респондентов декларируют готовность принять участие в протестах. В 2019 году индекс личного протестного потенциала россиян оценивался в 35 пунктов.

Степан Мельчаков