Ярославское МЧС предупредило о сильном ветре

В Ярославской области в ночь на 19 ноября ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Результатом непогоды могут стать повреждения линий связи, нарушения в работе коммунальных систем и транспорта, обрушения аварийных крыш и падения деревьев.

Согласно прогнозу Ярославского гидрометцентра, в ночь с 18 на 19 ноября в Ярославле также ожидается небольшой снег при температуре минус 1 градус. К концу недели дневная температура воздуха в городе упадет до 0 градусов, а ночная — до минус 5.