В Рязанской области впервые объявили угрозу атаки малоразмерного воздушного шара

В Рязани и Рязанской области предупредили об угрозе атаки малоразмерного воздушного шара, сообщается в приложении МЧС. Это впервые, когда в регионе объявили подобную угрозу.

«Внимание! Угроза атаки МВШ (малоразмерный воздушный шар) на территории Рязани и Рязанской области»,— говорится в сообщении РСЧС (цитата по ТАСС).

Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности: не подходить к окнам, а находящимся на улице — немедленно проследовать в ближайшее здание.