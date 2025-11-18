Движение поездов по «красной» ветке метро замедлилось по техническим причинам

По техническим причинам движение поездов по линии 1 метрополитена Санкт-Петербурга осуществляется с увеличенными интервалами и временем хода. Об этом сообщили вечером 18 ноября в пресс-службе городской подземки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

От «Проспекта ветеранов» до «Девяткино» поезда идут с увеличенными интервалами. От «Технологического института» до «Проспекта ветеранов» — с увеличенным временем хода.

«Сотрудники аварийно-спасательной службы работают над устранением неисправности и скорейшим восстановлением интервала движения поездов»,— говорится в сообщении.

Артемий Чулков