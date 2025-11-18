Судебное следствие по делу курского изобретателя о передаче прожектора запрещенному «Азову» завершилось

Во 2-м Западном окружном военном суде закончилось судебное следствие по уголовному делу курского бизнесмена и уроженца Черниговской области, изобретателя Виталия Ревина (внесен в перечень террористов и экстремистов). Гендиректор ООО «Прожектор» обвиняется в госизмене (ст. 275 УК РФ) и финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ) из-за предполагаемой передачи Украине зенитных прожекторов.

По версии обвинения, он передал запрещенному и признанному в РФ террористическим полку «Азов» прожектор, предназначенный для обнаружения российских беспилотников над территорией Украины и ослепления пилотов, а также консультировал бойцов в вопросе сборки прожекторов и отправлял им комплектующие из Китая через Литву за свой счет.

Согласно повторно оглашенным прокурором доказательствам, Виталий Ревин действовал бескорыстно, руководствуясь неприятием действующего российского режима и желанием «обезопасить родственников, находящихся на территории Украины», а также желанием получить гражданство Украины, которое он хотел в дальнейшем использовать для переезда в Европу.

Адвокат заявил, что показания, оглашенные гособвинителем, его подзащитный дал под пытками, психологическим давлением и не помнит, что он подписывал после задержания. На видеозаписи, которая приобщена к делу, видно, что он избит и зачитывает заранее подготовленный текст. Также, по словам адвоката, давление оказывалось на свидетелей. Обвинительное заключение было полностью сфальсифицировано. Достоверных доказательств пересылки подсудимым оборудования в Украину в нем нет.

Подсудимый добавил, что имеет двойное гражданство РФ и Украины, считает себя пацифистом и космополитом. Из России мог выехать в любой момент, но остался из-за детей. «Моя совесть не позволяет мне делать заявления в поддержку ни той, ни другой стороны»,— заявил Виталий Ревин. Уголовное преследование в отношении себя подсудимый назвал отмщением со стороны силовых структур за некоторые комментарии в соцсетях. Фигурант выразил надежду, что его как гражданина защитит Украина, раз Россия не намерена этого делать.

Ефим Брянцев