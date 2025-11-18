Есть кто жилой

Продажи жилья в новостройках Перми в октябре текущего года выросли на 36%. Это наилучший показатель, зафиксированный за последние месяцы. При этом рост продаж наблюдается с июня текущего года. Октябрьские показатели эксперты объясняют изменениями условий льготной ипотеки и снижением ключевой ставки ЦБ. Участники рынка считают, что говорить о восстановлении рынка пока преждевременно.



На рынке недвижимости в октябре в Перми было заключено 924 сделки с недвижимостью в новостройках по договорам долевого участия и договорам уступки прав требования, что на 36% больше, чем в сентябре. Об этом говорится в исследовании сервиса аналитики для девелоперов «Объектив.РФ». По данным его специалистов, это рекордный показатель за 2025 год.

Согласно подсчетам аналитиков, с июня рынок первичной недвижимости Перми показывает тренд на устойчивое восстановление спроса. Однако показатель прошлого месяца, хотя и является максимальным для 2025 года, все же отстает от прошлогоднего рекорда. Пиковый показатель в июне 2024 года был на 20% выше текущего, только по договорам долевого участия тогда было заключено 1164 сделки.

Как отмечают специалисты, всего с января по октябрь на рынке первичной недвижимости Перми было совершено больше 5,5 тыс. сделок по ДДУ — общий объем реализации составил почти 258 тыс. кв. м. На начало ноября 2025 года средняя цена недвижимости составила 160,3 тыс. руб. за 1 кв. м. В среднем по результатам десяти месяцев на рынке ежемесячно продается 25,7 тыс. кв. м жилой недвижимости.

Согласно прогнозам экспертов «Объектив.РФ», при условии сохранения действующих программ льготного ипотечного кредитования предполагается, что в 2026 году объемы продаж на первичном рынке останутся на уровне 2025 года.

По словам руководителя департамента маркетинга застройщика ПМД Артема Савельева, рост продаж начался в середине — конце весны. «Рост в первую очередь связан с улучшением условий по льготной и семейной ипотеке, которая является основным драйвером роста продаж. То есть банки убрали различные комиссии, облегчили условия по одобрению, по первоначальным взносам, по лимитам. Условия стали предсказуемыми»,— объяснил господин Савельев.

Вторым фактором, повлиявшим на динамику рынка, он назвал снижение ключевой ставки Центробанка. «В небольших суммах люди берут ипотеку даже по довольно большим рыночным ставкам на текущий момент»,— заметил Артем Савельев.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин считает, что на рост спроса повлиял комплекс факторов. «Во-первых, это заявление властей о том, что льготная ипотека с февраля будет уменьшена, а требования к заемщикам ужесточены. Поэтому люди, которые имеют возможность взять семейную ипотеку, пытаются воспользоваться этим правом, пока не поздно. Во-вторых, снижение ключевой ставки повлечет снижение доходности по депозитам: люди пытаются подстраховать свои сбережения»,— отмечает эксперт.

Финансовый директор АО «Стройпанелькомплект» (СПК) Ирина Плотникова считает, что сегодняшнюю динамику можно считать возвратом к той модели, которая была характерна для рынка до 2022 года. «Период 2022–2024 годов с его льготными программами и исторически низкими ставками — аномалия,— рассказывает госпожа Плотникова.— Сейчас же рынок восстанавливает свою прежнюю цикличность: январь-февраль всегда были периодом очень низких продаж, весной наблюдалось небольшое оживление, а летом — снова затишье. С сентября же всегда начинался поступательный рост, достигающий пика в конце года». Финдиректор СПК прогнозирует сокращение разрыва между стоимостью первичного и вторичного жилья в следующем году. «По мере того как ключевая ставка, вероятно, продолжит снижение и достигнет уровня 14% к лету, эта ценовая разница начнет заметно сглаживаться, и это сделает рынок более сбалансированным и здоровым»,— объясняет Ирина Плотникова.

Юлия Духина