Чем известен бывший гендиректор технопарка «Сколково» Ренат Батыров

Батыров Ренат Рафикович родился 2 ноября 1976 года в городе Советск Калининградской области. В 1998 году окончил Астраханский государственный технический университет (АГТУ) по специальности «бухгалтерский учет и аудит», в 2009-м — Саратовскую академию права по специальности «юриспруденция». Прошел несколько программ повышения квалификации по менеджменту, международному бизнесу, в Академии народного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ренат Батыров

Фото: Технопарк «Сколково» Ренат Батыров

В 1995 году, будучи студентом АГТУ, основал группу компаний «Пилот», специализирующуюся на IT-сервисах. С 2005 по 2010 год был избран депутатом городской думы Астрахани. В 2011 году избран депутатом государственной думы Астраханской области.

В 2012 году открыл частный IT-парк Fabrika для поддержки молодых специалистов, предпринимателей. В феврале 2014 года стал гендиректором технопарка «Сколково». Эту должность он занимал до 2023 года.

Позже упоминался в СМИ как основатель венчурного клуба Angelsdeck Global Ventures, бизнес-клуба 100Founders, клуба инвесторов «Синдикат» и яхтенного сообщества 100CAPTAINS.

По данным «СПАРК-Интерфакс», также является владельцем ООО «Инсайт» и ООО «Управление технологиями» (оба занимаются консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления).