«Газпром» обсудил с Монголией партнерство в области газа

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провел встречу с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой и нефтяной сферах, сообщила компания в своем официальном Telegram-канале. Отдельное внимание было уделено перспективам газификации Улан-Батора.

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества и развитие подписанных в 2025 году двусторонних меморандумов. Документы нацелены на партнерство в области газа и нефти, а также на изучение перспектив газификации Улан-Батора»,— говорится в сообщении.

В сентябре был подписан меморандум о строительстве транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток», заключенный между «Газпромом» и китайской CNPC. Он предусматривает транзит в Монголию 50 млрд куб. м российского газа ежегодно.