Бывшее общежитие поднимут с лопаток
Нереализованный проект реконструкции здания у Смоленского моста выставили на продажу
В Петербурге выставили на торги бывшее общежитие Завода турбинных лопаток. Ныне заброшенное пятиэтажное здание площадью 4,42 тыс. кв. м и земельный участок под ним площадью 2,57 кв. м планируют продать по начальной цене 206,2 млн рублей. Эксперты называют цену завышенной. Здание можно использовать под жилье или апартаменты, но рассчитывать на быстрый возврат инвестиций не стоит.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Объект 1902 года постройки расположен на проспекте Обуховской Обороны, 42, к. 2, и находится в федеральной собственности. В перечень объектов культурного наследия и выявленных ОКН на территории Петербурга здание не входит, следует из реестра на сайте КГИОП.
В советское время в доме находилось общежитие Завода турбинных лопаток. В 2015 году его окончательно расселили. Здание пережило два пожара и было законсервировано. С 2017 года дом находился в оперативном управлении Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), которая планировала реконструировать его под общежитие, но проект так и не был реализован.
В непосредственной близости со зданием будет построена развязка Большого Смоленского моста. Строительство переправы началось в феврале 2024 года. Рабочее движение по мосту планируется запустить уже в 2027 году.
В ходе подготовки проекта в 2021 году под снос попало восемь зданий: дом 44, лит. А; дом 48, лит. А; дом 54, лит. А; дом 56, лит. А; дом 60, лит. А; дом 68, лит. А; дом 69, лит. В; дом 71, лит. А, по проспекту Обуховской Обороны в границах проектирования моста. Объекты построены на рубеже XIX и XX веков, в их числе и школа, где училась поэтесса Ольга Берггольц.
По мнению партнера, руководителя отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерия Трушина, цена предлагаемого к продаже объекта завышена, а с учетом аварийного состояния здания, инвестиции в реконструкцию будут значительными: на уровне 150–200 рублей за квадратный метр.
Несмотря на относительно удачную локацию, площадь здания невелика для того, чтобы рассчитывать на быстрый возврат инвестиций с учетом заявленной стоимости объекта и инвестиций в реконструкцию. Наиболее эффективно использовать здание можно под жилье или апартаменты, но предварительно проанализировав перспективы увеличения высотности.
Руководитель филиала IBC Real Estate в Петербурге Сергей Владимиров называет цену в 50 тыс. рублей за квадратный метр приемлемой, особенно с учетом того, что объект не относится к ОКН и может быть реновирован с любой концепцией. Также он полагает, что расположение объекта (между проспектом Обуховской Обороны и набережной реки Невы, рядом с ЖК Astra Marine) способствует широкому коммерческому использованию здания после реконструкции: от общественного пространства до БЦ с торговыми площадями на первых этажах.