Бывшее общежитие поднимут с лопаток

В Петербурге выставили на торги бывшее общежитие Завода турбинных лопаток. Ныне заброшенное пятиэтажное здание площадью 4,42 тыс. кв. м и земельный участок под ним площадью 2,57 кв. м планируют продать по начальной цене 206,2 млн рублей. Эксперты называют цену завышенной. Здание можно использовать под жилье или апартаменты, но рассчитывать на быстрый возврат инвестиций не стоит.

Объект 1902 года постройки расположен на проспекте Обуховской Обороны, 42, к. 2, и находится в федеральной собственности. В перечень объектов культурного наследия и выявленных ОКН на территории Петербурга здание не входит, следует из реестра на сайте КГИОП.

В советское время в доме находилось общежитие Завода турбинных лопаток. В 2015 году его окончательно расселили. Здание пережило два пожара и было законсервировано. С 2017 года дом находился в оперативном управлении Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), которая планировала реконструировать его под общежитие, но проект так и не был реализован.

В непосредственной близости со зданием будет построена развязка Большого Смоленского моста. Строительство переправы началось в феврале 2024 года. Рабочее движение по мосту планируется запустить уже в 2027 году.

В ходе подготовки проекта в 2021 году под снос попало восемь зданий: дом 44, лит. А; дом 48, лит. А; дом 54, лит. А; дом 56, лит. А; дом 60, лит. А; дом 68, лит. А; дом 69, лит. В; дом 71, лит. А, по проспекту Обуховской Обороны в границах проектирования моста. Объекты построены на рубеже XIX и XX веков, в их числе и школа, где училась поэтесса Ольга Берггольц.

По мнению партнера, руководителя отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерия Трушина, цена предлагаемого к продаже объекта завышена, а с учетом аварийного состояния здания, инвестиции в реконструкцию будут значительными: на уровне 150–200 рублей за квадратный метр.

Несмотря на относительно удачную локацию, площадь здания невелика для того, чтобы рассчитывать на быстрый возврат инвестиций с учетом заявленной стоимости объекта и инвестиций в реконструкцию. Наиболее эффективно использовать здание можно под жилье или апартаменты, но предварительно проанализировав перспективы увеличения высотности.

Руководитель филиала IBC Real Estate в Петербурге Сергей Владимиров называет цену в 50 тыс. рублей за квадратный метр приемлемой, особенно с учетом того, что объект не относится к ОКН и может быть реновирован с любой концепцией. Также он полагает, что расположение объекта (между проспектом Обуховской Обороны и набережной реки Невы, рядом с ЖК Astra Marine) способствует широкому коммерческому использованию здания после реконструкции: от общественного пространства до БЦ с торговыми площадями на первых этажах.

Владимир Колодчук