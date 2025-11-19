В Черноземье 20 ноября ожидается похолодание, от -3°C до +3°C

В четверг, 20 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от +3°C до -3°C. Об этом сообщили в «Яндекс Погоде».

В Белгороде температура понизится до -1°C – +2°C. В течение дня будет пасмурно и холодно. Ветер восточный, до 6 м/с.

В Воронеже также температура составит -1°C – +2°C, а ветер — до 4 м/с. Утром будет облачно с прояснением, затем ожидается пасмурная и холодная погода.

В Курске днем и ночью температура воздуха опустится до +2°C, а утром составит -3°C. Днем может быть солнечно, а к полудню — облачно. Ветер до 7 м/с.

В Липецке будет облачно с прояснениями. Температура утром составит -2°С, днем поднимется до +1°С, к вечеру опустится до -1°С. Восточный и северо-восточный ветер с порывами до 3 м/с.

В Орле в течение дня будет облачно. Утром температура опустится до -3°С, днем поднимется до 0°С, к вечеру опустится до -1°С. Ветер — до 7 м/с

В Тамбове ожидается холодная и пасмурная погода. Утром температура опустится до -1 °С, днем поднимется до +2°С, к вечеру опустится до 0°С. Ветер с порывами до 3 м/с.

Егор Якимов