На муниципальную премию «Служение» поступило более 48 тыс. заявок

Более 48 тыс. командных и индивидуальных заявок поступило на третью Всероссийскую муниципальную премию «Служение», сообщили «Ъ» во Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), которая является организатором премии. Награда вручается муниципальным служащим за особый вклад в жизнь сообществ.

Согласно пресс-релизу, 800 заявок поступило из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Самый возрастной участник — 92-летний муниципальный депутат из Нальчика (Кабардино-Балкария). Премия вручается в 10 номинациях, включая «Мужество и героизм на благо служения Родине», «С передовой СВО в муниципалитет» и «Благополучие семьи — приоритет государства».

Премия учреждена в 2023 году президентом России Владимиром Путиным, однако, как указали организаторы, она «из года в год» является «главным событием для всего муниципального сообщества». «Премия "Служение" для муниципальных служащих не просто награда»,— заявляется в пресс-релизе.

Номинировать на «Служение» можно проект, управленческое решение или инициативу. Прием заявок продлится до 21 ноября.

Церемония награждения победителей «Служения» состоится в апреле 2026 года. Организация премии происходит при поддержке администрации президента (АП), наблюдательный совет «Служения» возглавляет первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко.

