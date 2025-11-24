Вернуть историю

Ежегодно Смольный анонсирует программу восстановления исторических зданий и памятников архитектуры. На 2025 год на программу реставрации КГИОП городом выделялось 14,3 млрд рублей. Предварительные итоги выполнения программы за прошедшие десять месяцев года — в материале корреспондента Guide Василисы Мотовой.

В начале года губернатор Санкт-Петербурга обозначил немалый фронт работ по реставрации, который наметил для себя город. Это и реставрация фасадов Владимирского собора в Кронштадте, Казанской церкви в Зеленогорске, и начало финального этапа комплексной реставрации церкви Богоявления на Гутуевском острове.

Реставрационные работы коснутся и знаковых объектов — визитных карточек города на Неве. В конце июня 2025 года стало известно о масштабной реставрации зданий Эрмитажа, она затронет, в том числе, Эрмитажный театр и Меншиковский дворец (филиал Эрмитажа). Будут обновлены фасады музея, несколько залов и паркеты. Также в 2025–2026 годах впервые в истории Петербурга запланирована реставрация гранитных фасадов Петропавловской крепости. На это планируется потратить 874 млн рублей.

Лицо города

В 2025 году город продолжил обширную программу реставрации жилых домов-памятников и программы восстановления фасадов домов на Невском проспекте. Как подчеркнули в пресс-службе Смольного, в зависимости от сложности и протяженности фасадов такие работы занимают от года до трех лет. В 2019 году был утвержден перечень объектов культурного наследия (ОКН), в том числе выявленных объектов, являющихся жилыми домами, для выполнения работ по указанной программе. В перечень вошло 255 ОКН из числа многоквартирных домов (МКД). В 2020 году разработана проектная документация на ремонт и реставрацию фасадов 56 ОКН МКД. В 2022 году начались производственные работы по ремонту и реставрации фасадов.

Финансирование восстановления

На 2025–2027 годы в рамках программы запланированы работы на 47 ОКН МКД. Кроме того, выполняются проектные работы по ремонту и реставрации фасадов 40 объектов. Как сообщает КГИОП, по состоянию на 1 октября 2025 года завершены работы по реставрации фасадов 32 ОКН МКД. В бюджете Петербурга на ближайшие три года на ремонт исторических жилых домов предусмотрено более 7,3 млрд рублей, в том числе на текущий год — 2,4 млрд, на 2026 год — 2,7 млрд, на 2027 год — 2,1 млрд.

В общей сложности, по информации КГИОП, на сохранение памятников в Петербурге в этом году потратят более 20 млрд рублей. Помимо 14,3 млрд рублей из казны города, 3,8 млрд выделит федеральный бюджет. Объем финансирования сопоставим с показателями 2024 года, когда город профинансировал 12,8 млрд рублей, а федерация — почти 5 млрд.

На фестивале «Архитектон» в ноябре2025 года КГИОП сообщил также о средствах, вложенных бизнесом. В этом году объем частных инвестиций (подтвержденных инвесторами) достиг 11,2 млрд рублей, хотя в 2024 году показатель был почте вдвое меньше — 6,4 млрд.

Предварительные итоги

К настоящему времени завершены реставрационные работы и сняты строительные леса с фасадов Владимирского собора в Кронштадте и Казанской церкви в Зеленогорске. Крупнейший завершенный в 2025 году федеральный проект реставрации — Консерватория им. Римского-Корсакова, масштабное восстановление которой началось в 2012 году. В первой половине 1960-х годов в здании провели капитальный ремонт, в результате которого Большой зал имени Рубинштейна лишился части первозданного убранства в стилистике эпохи Возрождения и потерял статус охраняемого государством памятника. В 2014 году началась очередная реконструкция здания, однако к 2018 году после смены ряда подрядчиков работы были приостановлены. Здание оказалось в аварийном состоянии и без отопления. В 2020 году на встрече с членами Совета федерации президент Владимир Путин обратил их внимание на проблему долгостроя и поручил завершить реконструкцию.

В 2021 году заказчиком государственного контракта по реконструкции и реставрации Консерватории им. Римского-Корсакова была определена ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Генподрядной организацией по итогам конкурса стало АО «Политехстрой-Сварго». Строительные и реставрационные работы после уточнения проектной документации возобновились в 2022 году.

Фасадам и интерьерам вернули первоначальный вид, в котором консерватория пребывала с открытия до капитального ремонта в 1963 году. Фасады консерватории украшают 2 тыс. элементов лепного декора и терракоты — именно благодаря богатому лепному декору она считается одним из самых красивых исторических зданий Санкт-Петербурга.