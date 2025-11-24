Меценаты поддерживают новое поколение Мариинского театра

В Санкт-Петербурге представили стипендиатов новой программы поддержки молодых артистов балета Мариинского театра. Подобные инициативы стали неотъемлемой частью культурной экосистемы России, обеспечивая преемственность традиций и финансовую стабильность ведущих творческих коллективов. Для таких институций, как Мариинский театр, имеющих мировое значение, поддержка попечителей является не просто благотворительностью, а стратегическими инвестициями в сохранение национального культурного достояния и укрепление международного престижа российского искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участие бизнеса в таких программах не только помогает конкретным артистам, но и укрепляет кадровый потенциал театра, позволяя ему привлекать лучших выпускников хореографических училищ

Фото: Цигулиев Николай Участие бизнеса в таких программах не только помогает конкретным артистам, но и укрепляет кадровый потенциал театра, позволяя ему привлекать лучших выпускников хореографических училищ

Фото: Цигулиев Николай

Летом этого года к группе меценатов балетной труппы Мариинского театра наряду с такими компаниями, как ВТБ, «Северсталь», ГК «Ренова», «Россети» и «Алроса», примкнул Фора-Банк, учредив именные стипендии. Программа, стартовавшая в августе, рассчитана на год и призвана оказать молодым артистам материальную поддержку на начальном этапе их карьеры.

В рамках инициативы были отобраны пять молодых солистов труппы: Рома Гуделев, Минчхоль Чон, Валерия Кузнецова, Алексей Ороховски и Яна Пенева. Все они, лауреаты престижных международных конкурсов, приглашены из разных уголков планеты для работы в театр. Несмотря на то, что артисты присоединились к труппе только два месяца назад, они уже в октябре представляли русский балет на ответственных гастролях в Китае.

Художественный руководитель балетной труппы Андриан Фадеев отметил историческую преемственность такой формы поддержки: «Мариинский театр — не только великая балетная сцена, но и место глубочайших культурных традиций. Эти стены видели и слышали легендарных артистов, которые превращались из юных, подающих надежды "птенцов", в известных всему миру "белых лебедей"! Этот творческий рост невозможен без традиций, без детальной, кропотливой работы огромного коллектива уникальных специалистов, каждый день делящихся бесценными знаниями и опытом. Которые они когда-то также получили из рук своих педагогов. И здесь очень важна помощь меценатов, дающая возможность юным дарованиям сосредоточиться на главном: стать достойными сцены великого Мариинского театра».

Заместитель председателя правления банка-мецената Елена Оздоева подчеркнула, что участие бизнеса в жизни театра — это осознанная ответственность перед культурой. «Поддержка молодых артистов — это вклад в будущее одного из главных символов российского искусства. Мы не просто финансируем стипендии, а участвуем в сохранении живой традиции»,— сказала она.

Участие бизнеса в таких программах не только помогает конкретным артистам, но и укрепляет кадровый потенциал театра, позволяя ему привлекать лучших выпускников хореографических училищ, и тем самым поддерживать свой высочайший уровень, уверены в театре.

Значимость поддержки молодых артистов и роль бизнеса в этом процессе неоднократно подчеркивались на высшем государственном уровне. В частности, в ходе майской встречи с членами попечительских советов Большого и Мариинского театров президент России Владимир Путин отмечал важность вклада частных компаний в развитие творческой молодежи. Глава государства указывал, что такое участие не только способствует росту талантов, но и помогает молодым музыкантам, художникам и артистам активно включаться в культурную жизнь страны, что полностью соответствует традициям и ценностям отечественного искусства.

Что касается финансового института, участвующего в программе, то он имеет опыт поддержки культурных проектов, в том числе в этой сфере сотрудничал с Пермским академическим театром оперы и балета. Новая программа продолжает успешную линию партнерства бизнеса и культуры. Российский балет, являясь одним из признанных символов национальной культуры, требует особого внимания к подготовке новых поколений исполнителей. Участие в творческой жизни такого театра, как Мариинский,— это честь для Фора-Банка быть сопричастным высокому искусству, отмечают там. Инициатива по предоставлению стипендий молодым солистам дает возможность талантливым артистам увереннее начинать свой творческий путь в стенах прославленного театра, а зрителям — наслаждаться высоким искусством русского балета.

Алла Михеенко