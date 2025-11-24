Сервисы для жизни

Сегодня идет масштабная трансформация образа жизни и потребностей городских жителей. Меняются пропорции распределения времени между повседневной рутиной и досугом, увлечениями, общением. Активное развитие сервисного сегмента помогает нам эффективнее решать бытовые вопросы и удовлетворять ежедневные нужды, а также формирует определенные паттерны поведения и влияет на другие рынки. Так, в недвижимости возникает спрос на отельные услуги в рамках жилых проектов. Современные горожане активно используют сервисы, с помощью которых высвобождают время для себя, делегируя все утилитарные задачи.

На рынок выходит поколение, которое не относится к недвижимости как к чему-то вечному. Это поколение всегда выбирает себя, и поэтому всему, что приводит в дисбаланс их личную территорию, нет места в их жизненном сценарии. Они предъявляют особые требования к жилому пространству, повсеместно задействуют онлайн-сервисы, хотят иметь возможность настройки индивидуальных сценариев жизни, в том числе с помощью экосистемы цифровых решений. Это поколение наиболее готово к разного рода сервисам и ради них — ради собственного комфорта — готово трудиться. Возможность пользоваться сервисами воспринимается не как некий статус, а как инструмент, позволяющий высвободить время для более продуктивной и интересной жизни. Уверенно можно сказать, что жилье с дополнительными сервисами — это ответ на актуальные вызовы покупателей.

Реагируя на меняющиеся потребности покупателей, мы в проекте «Новая Земля» развиваем новую категорию жилья, построенного на принципах отельного проектирования. Здесь жители смогут «настроить» дом под себя через экосистему подписок. То есть они получают не только современную квартиру, но и пакетные решения для обеспечения отельного сервиса, дополнительные активности внутри дома, а также доступ к городским площадкам и событиям на особых условиях.

Молодые покупатели относятся к недвижимости иначе, воспринимают свое жилье как временное место проживания, но хотят получать сервисы комфорта здесь и сейчас. Этот подход отражает современные реалии мобильности и стремление молодых людей к разнообразному образу жизни, включающему путешествия, переезды и смену окружения. Именно поэтому молодые покупатели ищут жилье, которое обеспечивает комфорт и свободу от бытовых хлопот. Они не хотят тратить время на уборку квартиры, приготовление пищи и прочие бытовые заботы, предпочитая инвестировать освободившееся время в развитие карьеры, хобби, путешествия и социальные взаимодействия.

Экосистема сервисов, которую мы предоставляем силами собственной управляющей компании, обеспечивает централизованное управление всеми услугами, предлагая единый контактный центр и удобный интерфейс для заказа необходимых услуг. Это значительно упрощает взаимодействие жильцов с поставщиками услуг и позволяет быстро решать возникающие проблемы. Например, через мобильное приложение жители могут вызвать мастера для ремонта бытовой техники или организовать уборку помещения, заказать сборку мебели или выгул собаки.

Предоставление такого комплекса услуг является удобным решением для современных потребителей, стремящихся минимизировать усилия и временные затраты на содержание своего жилища. Эта тенденция соответствует изменениям в поведении молодого поколения, которое предпочитает мобильность и гибкость в образе жизни, выбирая жилье как временное пространство для комфортного существования, а не как постоянное место жительства.

Мы считаем, что у данного формата жилья хороший потенциал. Конкуренция на рынке жилой недвижимости и рост спроса на персонализированные проекты требуют от девелоперов более глубинной кастомизации продукта под потребности конкретных групп потребителей. Сегодня на рынке есть пространство для проектов с улучшенными характеристиками и новыми решениями.

Всеволод Глазунов, директор по маркетингу Legenda