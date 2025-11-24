Недвижимость уходит в фонды

С начала 2025 года объем недвижимости в розничных фондах увеличился почти на треть и достиг 4,7 млн кв. м.

Такие данные представлены в совместном отчете консалтинговой компании IBC Real Estate и управляющей компании «Альфа-Капитал». В абсолютных значениях прирост составил 1,1 млн кв. м. Для сравнения, за 2024 год показатель вырос на 1 млн кв. м.

Недвижимость закрепила за собой статус одного из ключевых активов в ЗПИФах. В условиях неопределенности инвесторы все чаще обращаются к активам, которые слабо коррелируют с динамикой акций и облигаций, поэтому инвестиции на рынке недвижимости продолжают работать даже во время кризисов на фондовом рынке. Для ЗПИФов такие вложения становятся фактором устойчивости: недвижимость сглаживает влияние макроэкономических колебаний и формирует базу для долгосрочного развития.

Активность УК по приобретению новых объектов в ЗПИФы сохраняется на высоком уровне. В первом полугодии 2025 года в интересах розничных ЗПИФов было приобретено 13 складов (872 тыс. кв. м), 179 квартир и 325 апартаментов (15 тыс. кв. м), а также три помещения в формате стрит-ритейла (656 кв. м).

УК продолжают рассматривать склады как один из наиболее перспективных классов активов благодаря устойчивости сегмента к кризисам. Кроме того, склады чаще сдаются крупным арендаторам на долгий срок, что снижает риски ротации и повышает устойчивость денежных потоков.

Несмотря на недавнюю коррекцию, средняя ставка аренды складов класса А с 2020 года выросла почти втрое: с 4200 до 11 500 рублей за квадратный метр в год на конец августа 2025 года (без учета операционных расходов, НДС и коммунальных платежей).

Помимо объектов, уже находящихся в портфелях УК, управляющие компании дополнительно приобрели более 1 млн кв. м объектов, которые в ближайшее время будут включены в состав активов розничных ЗПИФов. Большая часть новых площадей относится к складскому сегменту.

«В розничных ЗПИФах коммерческая недвижимость классических сегментов (бизнес-центры, торговые центры, гостиницы и склады) составляет всего около 3% от общего объема качественных полезных площадей в России. Это свидетельствует о том, что рынок еще далек от насыщения. УК продолжают приобретать ликвидные объекты из различных сегментов для включения в состав фондов»,— говорит Микаэл Казарян, член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate.

За первые шесть месяцев 2025 года стоимость чистых активов (СЧА) розничных фондов, инвестирующих в недвижимость, выросла на 17% и достигла 573 млрд рублей. Рост СЧА розничных ЗПИФов обусловлен как активным приобретением складских объектов, так и переоценкой стоимости активов в портфелях УК.

«Розничные ЗПИФы, в которых представлена недвижимость, с каждым годом укрепляют свои позиции на рынке коллективных инвестиций. Вместе с ростом числа фондов увеличиваются и их СЧА, объемы недвижимости в их составе и интерес со стороны розничных инвесторов. Подобные фонды являются востребованными у широкой аудитории розничных инвесторов с разными уровнями вложений»,— делится Владимир Стольников, инвестиционный директор, руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями компании «Альфа-Капитал».

Владимир Усов