Все ближе к человеку

В сфере недвижимости происходят серьезные изменения: во всех сегментах рынка девелоперы пытаются нащупать новые форматы, которые бы максимально точно попадали в целевую аудиторию. Ведь в условиях обостряющейся конкуренции побеждает именно тот, кто находит кратчайший путь к сердцу клиента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наверное, наиболее значимые изменения происходят в сфере торговой недвижимости. Петербург десять лет назад находился в российских лидерах по обеспеченности торговыми площадями на душу населения, однако впоследствии уступил это место другим городам: Самаре, Краснодару и Екатеринбургу. Сейчас и вовсе, по подсчетам IBC Real Estate, занимает седьмое место в этом рейтинге. Впрочем, обеспеченность коммерческими площадями в нынешних условиях далеко не самый важный показатель. С развитием онлайн-торговли многие форматы ТРК и ТРЦ стали устаревать, и сейчас даже в Петербурге многие большие торговые центры стоят наполовину пустые или проходят реконструкцию. Аналитики говорят, что на первый план выходит близость к покупателю и способность оперативно реагировать на его потребности. Поэтому в последнее время появляется все больше проектов небольших торговых комплексов районного масштаба.

Изменение покупательских предпочтений ощущают и жилищные застройщики: создание «города в городе» стало декларироваться значительной частью девелоперов, работающих на окраинах (или осваивающих «серый пояс»). Как отмечают аналитики, теперь многие застройщики при позиционировании своего продукта уверяют, что они продают не квартиру, а среду обитания. А значит, необходимо продумать все нюансы: от переформатирования придомовых территорий в полноценные общественные пространства и наполнения торговых помещений новыми функциями до обеспечения бесперебойной и удобной работы сервисов.

По сути, идет сращивание форматов: при магазинах открываются кофейни, организации по обслуживанию. На этом фоне можно ожидать роста многофункциональных комплексов, где человек сможет получить все необходимые ему услуги в одном месте.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Недвижимость. Новые пространства»