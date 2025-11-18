Объявлен поиск подрядчика для уборки улиц Ярославля зимой

Ярославское МБУ «Горзеленхозстрой» закупает услуги по предоставлению спецтехники с экипажем для уборки улично-дорожной сети в зимний период. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Фото: МБУ «Горзеленхозстрой»

Уборка будет осуществляться с даты заключения контракта до 31 марта 2026 года. В работах задействуют 88 единиц спецтехники: 50 самосвалов, 20 тракторов, 15 погрузчиков и три автогрейдера. Начальная стоимость контракта определена в 95 млн руб.

Подрядчика намерены выбрать 1 декабря, к исполнению обязанностей он должен приступить сразу после заключения контракта. При этом фактический объем услуг определится по заявкам заказчика.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Горзеленхозстрой» также приобретет в лизинг 12 единиц спецтехники для уборки города на сумму 382,4 млн руб. Средства за них учреждение планирует выплачивать до 2030 года.

Алла Чижова