Экс-главу технопарка «Сколково» Рената Батырова арестовали по делу о взятке

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под стражу бывшего главу технопарка «Сколково» Рената Батырова. Согласно данным картотеки инстанции, его арестовали 15 ноября по обвинению в посредничестве при даче взятки. Подробности дела пока не сообщались.

Ренат Батыров занимал должность гендиректора технопарка «Сколково» с 2014 года. В 2023 году он ушел с поста. По инкриминируемой статье (ч. 4 ст. 291.1 УК) ему грозит до 12 лет колонии.

Никита Черненко