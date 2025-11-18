Шенгенская зона сокращает поток

Португалия перестала принимать у россиян заявления на визы. Свободных мест нет до конца года, уточнили в компании-операторе визовых центров BLS International. В настоящий момент 10 из 29 стран шенгенской зоны не выдают визы гражданам России.

В визовом центре Португалии предложили отслеживать слоты для подачи документов на официальном сайте, но уже только на 2026 год: «Официальной информации, с чем именно связаны ограничения, нет. До колл-центра донесли, что слотов до конца года, скорее всего, не будет. Если они появятся, то это нужно будет отслеживать на сайте, но какой-то более подробной информации, к сожалению, не было. У членов семей граждан Евросоюза, в частности Португалии, есть возможность податься без записи при авторизации со стороны консульства. Они в принципе имеют право претендовать на подачу без записи, но разрешат или нет — это уже вопрос, адресованный консульству».

Португалия — не самая удобная страна для оформления шенгенской визы, отмечают консультанты. Прежде всего, из-за длительной обработки заявок. Рассмотрение обычно занимает как минимум 45 дней с момента поступления документов в консульство. Россиянам, которые планируют поездку в Европу, лучше оформлять визу через Болгарию, Словакию или Францию, советует визовый эксперт Искандер Миндияров: «Португалия в целом достаточно долго рассматривала заявления, по три-четыре месяца, это не такая популярная страна среди россиян.

Чаще всего подавали в Испанию, потом у нее тоже появились проблемы с записью, у Италия тоже есть проблемы с рассмотрением, они рассматривают достаточно долго. Из-за того, что сейчас маленький выбор, Болгария становится популярнее. Словакия недавно возобновила прием заявок, но я бы не сказал, что это популярное направление, в Греции сейчас не сезон, поэтому в их консульство нецелесообразно подаваться, обычно туда едут в сезон.

Франция — самое популярное направление, я бы сказал, что сроки более или менее адекватные, в принципе приемлемые требования к пакету документов.

Даже если человек собирается в Португалию, но они рассматривают документы по три-четыре месяца, легче просто податься на французскую визу. В среднем это занимает три-четыре недели, если не брать сезон летних отпусков и канун Нового года, тогда становится дольше. Человек въезжает во Францию, а дальше уже едет в Португалию».

Консульский отдел Португалии закрыт до 21 ноября, как сказано на официальном сайте, из-за продолжающегося ремонта. Дату возобновления работы переносили уже несколько раз. С 8 ноября, по решению Еврокомиссии, для россиян ограничена выдача многократных шенгенских виз. Всего за прошлый год граждане России получили почти 550 тыс. шенгенов, из них больше 40% были многократными. Их доля сократилась по сравнению с 2023 годом на 15%.

Светлана Белова