Зарплаты работников ЖКХ в Ленобласти выросли на 39% за год

В сентябре-октябре 2025 года среднее предложение по заработной плате в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Ленинградской области продемонстрировало рост на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 84,4 тыс. рублей в месяц при полной занятости. Такими данными поделился с «Ъ Северо-Запад» сервис «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По всей России наиболее значительный рост у дворников — их заработная плата увеличилась на 56% до 71,8 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, существенно выросли доходы кровельщиков — на 50% до 119,9 тыс. рублей в месяц, и электрогазосварщиков — на 35% до 88,3 тыс. рублей в месяц.

Артемий Чулков