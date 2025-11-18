Будем ждать информацию — так в Кремле прокомментировали предстоящие переговоры в Стамбуле между Владимиром Зеленским и Стивом Уиткоффом. Российских представителей в Турции не будет. Тем не менее Москва готова к возобновлению мирного диалога. В Киеве тем временем продолжает бушевать коррупционный скандал. Оппозиция, в частности, выражает недоверие окружению Зеленского и требует создания коалиционного правительства. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что надежд на прорыв к миру по-прежнему немного.

Владимир Зеленский достаточно неожиданно заявил о намерении перезапустить мирные переговоры. Для этого президент Украины в среду, 19 ноября, едет в Стамбул, где запланирована его встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Там же находится секретарь украинского Совбеза Рустем Умеров, цель его работы в Турции заключалась в разблокировании обменов пленными. Затем разразился известный скандал, пошли слухи, что Умеров более не вернется. Но, как видно, с подобными утверждениями несколько поторопились. Скорее всего, именно он будет встречать Зеленского у трапа самолета. К слову, глава турецкого МИД Хакан Фидан давеча сделал вполне оптимистичное заявление о том, что мирное решение по Украине возможно и даже очень скоро. Переговоры при этом возобновятся именно в Турции.

В Кремле отметили, что стамбульские встречи пройдут без российских представителей, тем не менее в Москве ждут информацию по результатам данных мероприятий. РФ всегда открыта для контактов по мирному решению проблемы. Отечественный фондовый рынок на всех этих новостях резко пошел в рост. Можно добавить немного конспирологии, мол, на самом деле все было известно заранее, просто решили как бы добавить таинственности. Все это очень в духе Дональда Трампа, который в последнее время хранил полное молчание и в отношении мирного урегулирования, и коррупционного скандала в Киеве.

И вот опять совпадение: спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев дал интервью американскому новостному порталу Axios, где рассказал, что в ходе недавней своей поездки в США обсуждал обмены заключенными. Возможно, именно к Украине это имеет косвенное отношение. Однако, если такой обмен действительно состоится, это будет сигнал к снижению напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона, что, естественно, отразится и на переговорном процессе, ибо все в этом мире связано.

На поверхности лежит версия, что Владимир Зеленский стремиться как можно скорее отвлечь внимание общественности от указанного выше коррупционного скандала. Возобновление переговоров — очень хороший повод. Может быть — гадать нет смысла. Между тем обращает на себя внимание возвращение в переговорный трек Стива Уиткоффа, которого украинская сторона зачастую обвиняет в откровенно пророссийской позиции. Однако сейчас Зеленский встречается именно с ним. Более жестко настроенный к Москве госсекретарь Марко Рубио пока что остается вне повестки. Оптимизма особого нет, как обычно. Видимо, стоит подождать выступления Трампа — он обещал сказать что-то важное.

Дмитрий Дризе