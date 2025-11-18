В Пензенской области надзор добился принятия ребенка-инвалида в детсад

В Пензенской области после принятых прокуратурой мер ребенок-инвалид принят в детский сад. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению жительницы Колышлейского района прокуратура выяснила, что ее трехлетняя дочь является инвалидом, в прошлом месяце мать обратилась в дошкольное образовательное учреждение с заявлением о зачислении ребенка в группу. Там заявительнице незаконно отказали, сославшись на заболевание девочки, которое требует мониторинга и корректировки уровня глюкозы в крови.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление начальнику управления образования Колышлейского района, в отношении виновного лица возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ. В настоящее время девочка зачислена и посещает детский сад.

Павел Фролов