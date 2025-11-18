Нездоровые отношения

Департамент земельных отношений администрации Перми обратился в суд с иском к предпринимателю и владельцу холдинга «Автопрестиж» Евгению Ляндаеву. Мэрия пытается через суд изъять у предпринимателя недостроенное здание оздоровительного центра, возведение которого началось в прошлом году. Согласно документам, участок был сдан в аренду ответчику для строительства, но к моменту окончания действия договора работы не были завершены. Администрация намерена продать объект с публичных торгов, чтобы впоследствии завершить начатое строительство. Эксперты считают, что решение суда будет зависеть от позиции сторон, однако отмечает, что в аналогичных делах суд часто встает на сторону застройщика.



Департамент земельных отношений администрации города Перми обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к предпринимателю и владельцу автомобильного холдинга «Автопрестиж» Евгению Ляндаеву с требованием об изъятии объекта незавершенного строительства площадью 4 тыс. кв. м. Согласно материалам суда, он был зарегистрирован на праве собственности за бизнесменом. Департамент заявил ходатайство об обеспечении иска, которое судом было удовлетворено. В настоящее время на объект незавершенного строительства наложен арест.

Речь идет об объекте в Кировском районе Перми на ул. Кировоградской, 85. Здесь предприниматель строил оздоровительный комплекс со спортивными залами и площадками для занятий лечебной физкультурой. Строительство одноэтажного здания началось осенью прошлого года на участке площадью 2,6 га в районе пересечения улиц Сысольской и Кировоградской. Ранее территория входила в состав ООПТ «Сосновый бор», однако позже была исключена из реестра. Разрешение на строительство объекта было выдано 7 мая прошлого года со сроком действия до 7 февраля 2025 года.

Евгений Ляндаев ведет предпринимательскую деятельность в Пермском крае с 2007 года. Согласно базе Rusprofile, является владельцем 18 действующих организаций, включая ООО «Автосалон „Престиж“». Кроме этого, господин Ляндаев числится генеральным директором ПАО «Пермский домостроительный комбинат».

Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, в соответствии с договором аренды физлицу без торгов предоставлен земельный участок под объект незавершенного строительства по ул. Кировоградской, 85, для его завершения.

«В связи с окончанием срока аренды договор является прекращенным. Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости, на вышеуказанном земельном участке расположен объект незавершенного строительства, зарегистрированный на праве собственности за ответчиком. Строительство вышеуказанного объекта не завершено»,— пояснили в департаменте. В ведомстве уточнили, что повторное предоставление земельного участка в аренду под аналогичные цели действующим законодательством не предусмотрено, в связи с чем направлено исковое заявление об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

Евгений Ляндаев от комментариев отказался.

Юрий Пустовит, управляющий партнер адвокатского бюро «Юг», оценивая перспективы судебного разбирательства, отметил, что такого рода дела широко распространены. «Это типичная ситуация, когда застройщик арендует муниципальный участок, а затем по тем или иным причинам не успевает завершить строительство, причем переговоры застройщика с администрацией о продлении договора аренды результата не приносят. По моим наблюдениям, в такого рода делах суды в большинстве случаев встают на сторону застройщика. Они признают, что стройка не завершена по объективным причинам, что снос недостроенного объекта нарушит справедливый баланс интересов сторон»,— говорит эксперт. Тем не менее он затруднился оценить перспективы спора, пояснив, что для этого надо изучать позиции обеих сторон.

Старший партнер юрфирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов, напротив, считает перспективы удовлетворения иска муниципалитета довольно высокими, так как суд уже принял его к производству и принял обеспечительные меры в виде ареста. Это, по мнению эксперта, говорит о формальной достаточности доказательств и наличии правового основания для требования об изъятии. «Ключевой аргумент администрации — прекращение аренды и отсутствие законного механизма повторного предоставления участка под незавершенный объект, что прямо следует из земельного законодательства и подтверждается судом. Если предприниматель не докажет наличие действующих прав на землю либо обоснованность продолжения строительства, суд, вероятнее всего, удовлетворит требование об изъятии через публичные торги»,— полагает господин Ляпунов.

По его словам, подобные судебные разбирательства встречаются регулярно, однако до стадии изъятия через торги доходит относительно небольшая часть случаев. «Обычно стороны пытаются урегулировать вопрос через продление аренды, реконструкцию или выкуп земли, но когда законодательство не позволяет продлить договор, конфликт неизбежно уходит в суд»,— поясняет юрист. В то же время у предпринимателя есть возможность заявить, что строительство не завершено по уважительным причинам, или доказать, что объект может быть достроен и введен в эксплуатацию без нарушения публичных интересов.

Ирина Суханова