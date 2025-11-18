Самарская область повысила градус

В Самарской области к концу года стали потреблять больше алкоголя. По данным ЕМИСС на октябрь, показатель потребления чистого спирта на душу населения выросло до 9,06 л, тогда как в январе этот показатель составлял 8,08 л. Целевой показатель для Самарской области на 2025 год — 8,35 л. Потребление спиртного в целом по России, наоборот, снижается в этом году от месяца к месяцу — в октябре показатель сократился до 7,74 л. Министр здравоохранения региона Андрей Орлов заявил, что уже подготовлен законопроект, ужесточающий ограничительные меры для алкогольного ритейла. По мнению социологов, давний общий тренд на снижение потребления алкогольных напитков продолжается, а рост показателя в регионе является краткосрочным явлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным государственного информационного ресурса ЕМИСС за десять месяцев 2025 года, ежемесячный показатель потребления чистого спирта на душу населения в Самарской области превысил целевой показатель для региона (8,35 л) в апреле и оставался выше этого значения все последующие месяцы. В октябре показатель впервые в этом году превысил 9 л.

Больше, чем в Самарской области, алкоголя в прошлом месяце выпили в 21 российском регионе. На первых местах по объему употребленного спиртного Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область.

В целом по России показатель сокращался из месяца в месяц и в прошлом месяце составил 7,74, что является самым низким показателем за прошедшую четверть века. В 2024 году показатель составил 8,38 л. Кроме того, из года в год в стране (и в Самарской области) снижается заболеваемость алкоголизмом и алкогольным психозом.

В соседних с Самарской областью регионах похожая ситуация только в Саратовской области, где показатель увеличивался почти каждый месяц и в октябре превысил 10 л, тогда как в январе он был 7,67 л.

В начале ноября уровень потребления спиртных напитков в Самарской области обсудили на оперативном совещании в правительстве региона. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов доложил губернатору Вячеславу Федорищеву, что регион не выполнил установленный федеральным центром для Самарской области целевой показатель. Однако, по данным областного минздрава, в апреле 2025 года изменилась методология расчета — теперь в дополнение к другим критериям учитывается туристическое потребление алкоголя.

По словам Андрея Орлова, минздрав региона подготовил законопроект и другие инициативы, направленные на ужесточение правил продажи алкоголя в регионе. В частности, предлагается ввести 20-часовой запрет на продажу спиртного вместо 14-часового, увеличить минимальное расстояние от точек продажи алкогольных напитков до социальных объектов до 500 м, ограничить продажи алкоголя в точках, расположенных в жилых домах, увеличить минимальную площадь торгового зала для продаж и увеличить минимальный размер уставного капитала компаний, занимающихся продажей спиртного, до 1 млн руб. Губернатор ответил, что предложенные инициативы «концептуально» поддерживает, но меры, как отметил глава региона, должны быть не только ограничительными. «С этим идет большое количество информационных мероприятий и мероприятий, направленных на усиление заботы о здоровье в регионах, а также в семьях непосредственно. Профилактические мероприятия, диспансеризация, огромный комплекс вопросов»,— сказал Вячеслав Федорищев.

По словам доктора социологических наук Владимира Звоновского, в России, как и почти во всем мире, наблюдается устойчивый тренд на снижение уровня потребления алкоголя, и Самарская область соответствует этому тренду. «Потребители переходят на менее крепкие напитки, поэтому доля выпитого чистого спирта на душу населения снижается. Я думаю, рост показателя — кратковременная тенденция»,— считает Владимир Звоновский.

Как пояснил доктор социологических наук, строгие запреты на продажу алкоголя либо не дают результата, либо приводят к негативным последствиям, таким как рост доли нелегального рынка: «В Вологде, например, магазины могут торговать спиртным только два часа в день, и это никак не повлияло на снижение уровня потребления (показатель потребления легального алкоголя на душу населения в Вологодской области в октябре 2025 года вырос с начала года до 9,74 л чистого спирта на душу населения — прим.)».

Как сообщил «Ъ-Волга» депутат Самарской губернской думы Александр Степанов, соответствующий законопроект депутаты пока не рассматривали, но в целом парламентарий поддерживает ужесточение требований к продаже алкогольных напитков, но «без перегибов». «Кроме того, я за то, чтобы привести все ограничительные меры в сфере продажи алкоголя по стране к единообразию. Например, между Башкортостаном в Татарстаном двухчасовая разница во времени, и люди из башкирского села едут в татарское, где продажа алкоголя прекращается позже. Но слишком строгие ограничения не требуются. Напомню, что сухой закон не привел к желаемому результату ни в СССР, ни в США»,— говорит Александр Степанов.

Сабрина Самедова