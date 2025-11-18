ХК «Автомобилист» разгромил «Нефтехимик» со счетом 6:3

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над «Нефтехимиком» в регулярном матче КХЛ. Игра прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 6:3 (1:1, 4:1, 1:1) в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» отличились Ярослав Бусыгин, Максим Денежкин (дубль), Артем Каштанов, Брукс Мэйсек и Рид Буше. В команде «Нефтехимика» шайбы забили Герман Точилкин, Евгений Митякин и Максим Федотов.

По итогам матча «Автомобилист» занимает четвертое место на Востоке (35 очков), «Нефтехимик» — на пятой строчке (31 очко).

Следующий соперник «Шоферов» — «Металлург Мг». Встреча пройдет 20 ноября в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева