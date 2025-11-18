Губернатор рассказал о последствиях налета БПЛА на Воронежскую область

Воронежская область подверглась налету беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, в небе над Воронежем сработали системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые обнаружили и уничтожили несколько дронов.

Александр Гусев уточнил в Telegram-канале, что пострадавших среди жителей нет. Тем не менее обломки сбитых БПЛА повредили фасад частного дома, забор и автомобиль. На месте уже работают оперативные службы, все повреждения зафиксированы.

Угроза удара БПЛА сохранялась в регионе с 10 утра. В частности, режим опасности остался в Нововоронеже, Борисоглебске, Россошанском и Лискинском районах. Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности и при необходимости находиться в укрытиях. Опасность отменили в 17:33.