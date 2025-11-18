Руководителем исполкома Нижнекамска стал Ренат Шакиров

Депутаты городского и районного советов Нижнекамска избрали Рената Шакирова руководителем исполнительного комитета города. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

По словам господина Беляева, Ренат Шакиров обладает большим управленческим опытом. Несколько лет он работал первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района.

Должность руководителя исполкома города была упразднена по инициативе бывшего главы Нижнекамска Рамиля Муллина. Последним руководителем исполкома города был нынешний глава Тукаевского района Камиль Назмиев, который ушел в отставку в ноябре 2023 года.

Анар Зейналов