Количество тату-салонов и студий в Санкт-Петербурге за год увеличилось на 11,2%

По состоянию на октябрь текущего года количество тату-салонов в Петербурге увеличилось на 11,2%. На сегодняшний день их в городе на Неве насчитывается 259, сообщили «Ъ Северо-Запад» аналитики информационного сервиса «2ГИС».

В целом среди городов-миллионников по этому показателю Петербург занимает второе место вслед за Москвой, где работают 569 тату-студий (на 10,5% больше, чем в октябре 2024 года). На третьем месте — Краснодар (212 точек; +8,7%). В общей сложности в 16 крупнейших городах РФ их насчитывается 2 170 — на 12% больше, чем было годом ранее.

По данным сервиса, на октябрь 2025 года самые высокие стартовые цены на татуировку зафиксированы в Москве (от 4 766 рублей), Екатеринбурге (от 4 427 руб.) и Петербурге (от 3 913 руб.). В то же время самый доступный вариант — в Омске, где тату можно сделать в среднем от 2 397 рублей.

Андрей Цедрик