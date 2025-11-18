Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главному герою «дела Дрейфуса» посмертно присвоено звание бригадного генерала

Французскому капитану Альфреду Дрейфусу, ложно обвиненному в предательстве в 1894 году, присвоено звание бригадного генерала.

Копия французского памятника «Дань уважения капитану Дрейфусу» в Тель-Авиве

Фото: Avi1111

В октябре 1894 года капитана Дрейфуса обвинили в передаче военных секретов Германии. Суд над ним вошел в историю Франции как «дело Дрейфуса». В условиях грандиозной антисемитской кампании (Дрейфус был евреем) обвиняемого признали виновным и осудили к пожизненной каторге, несмотря на свидетельства о его невиновности и критику суда со стороны видных деятелей культуры и общественности.

Даже после выявления истинного предателя Дрейфуса не освободили, а нашедшего шпиона офицера уволили и отправили в тюрьму.

Дрейфуса освободили в 1899 году, не сняв с него вины, а только помиловав. Невиновным он был объявлен в 1906 году. Ему вернули звание капитана и наградили орденом Почетного легиона. Он участвовал в Первой мировой войне и умер в 1935 году.

Эксперты отмечают особое символическое значение этого события именно сейчас, когда во Франции и других странах Европы отмечен рост антисемитизма и преступлений против евреев, совершенных на почве ненависти.

Андрей Келекеев

В сентябре 1894 года в генеральном штабе Франции обнаружили пропажу секретных документов. Тогда же уборщица германской военной миссии в Париже — и, естественно, агент контрразведки — извлекла из мусорной корзины записку. Почерк отправителя напоминал почерк Альфреда Дрейфуса (на фото с женой и детьми), и поскольку капитан был единственным евреем в генеральном штабе, командование решило, что он и есть шпион

В сентябре 1894 года в генеральном штабе Франции обнаружили пропажу секретных документов. Тогда же уборщица германской военной миссии в Париже — и, естественно, агент контрразведки — извлекла из мусорной корзины записку. Почерк отправителя напоминал почерк Альфреда Дрейфуса (на фото с женой и детьми), и поскольку капитан был единственным евреем в генеральном штабе, командование решило, что он и есть шпион

Фото: Fotobank / Culture Club / Getty Images

Военный министр генерал Мерсье (на фото), начальник бюро разведки полковник Анри, начальник генштаба генерал Буадеффр и другие офицеры и генералы решили, что шпионом мог быть только чужак, не принадлежавший к их кругу, и Дрейфус был отдан под суд

Военный министр генерал Мерсье (на фото), начальник бюро разведки полковник Анри, начальник генштаба генерал Буадеффр и другие офицеры и генералы решили, что шпионом мог быть только чужак, не принадлежавший к их кругу, и Дрейфус был отдан под суд

Фото: Blibliothèque de l'Assemblée Nationale

Суд начался в Париже в декабре 1894 года и проходил в закрытом режиме. На виновности Дрейфуса, несмотря на недостаточность улик, настаивали начальник генерального штаба генерал Буадеффр, его помощник генерал Гонз, Пати де Клам, Анри и другие. Так как судьи не торопились с приговором, а ведомство стремилось как можно быстрее скрыть пропажу документов, с согласия военного министра был изготовлен фальшивый документ — записка, якобы написанная германским послом и изобличавшая Дрейфуса в сотрудничестве с немцами. Дрейфус был разжалован и сослан на Чертов остров у берегов Французской Гвианы

Суд начался в Париже в декабре 1894 года и проходил в закрытом режиме. На виновности Дрейфуса, несмотря на недостаточность улик, настаивали начальник генерального штаба генерал Буадеффр, его помощник генерал Гонз, Пати де Клам, Анри и другие. Так как судьи не торопились с приговором, а ведомство стремилось как можно быстрее скрыть пропажу документов, с согласия военного министра был изготовлен фальшивый документ — записка, якобы написанная германским послом и изобличавшая Дрейфуса в сотрудничестве с немцами. Дрейфус был разжалован и сослан на Чертов остров у берегов Французской Гвианы

Фото: George Eastman House Collection

Вскоре в обществе стали расти подозрения, что Дрейфус (на фото) был осужден несправедливо. Графологи утверждали, что почерк, скорее всего, принадлежал другому человеку, а новый начальник разведывательного бюро полковник Пикар и вовсе пришел к выводу, что писал злополучное письмо, вероятнее всего, майор Эстергази

Вскоре в обществе стали расти подозрения, что Дрейфус (на фото) был осужден несправедливо. Графологи утверждали, что почерк, скорее всего, принадлежал другому человеку, а новый начальник разведывательного бюро полковник Пикар и вовсе пришел к выводу, что писал злополучное письмо, вероятнее всего, майор Эстергази

Фото: George Eastman House Collection

На стороне осужденного выступили Эмиль Золя и многие другие представители интеллектуальной элиты. Золя писал: «Я обвиняю военное ведомство в том, что оно вело грязную кампанию, чтобы ввести в заблуждение общественность и отвлечь внимание от преступной деятельности упомянутого ведомства». На писателя подали в суд, он был приговорен к одному году тюрьмы, но бежал в Англию

На стороне осужденного выступили Эмиль Золя и многие другие представители интеллектуальной элиты. Золя писал: «Я обвиняю военное ведомство в том, что оно вело грязную кампанию, чтобы ввести в заблуждение общественность и отвлечь внимание от преступной деятельности упомянутого ведомства». На писателя подали в суд, он был приговорен к одному году тюрьмы, но бежал в Англию

Фото: Musee d'Art et d'Histoire du Judaisme

Теперь признание ошибки могло бы стоить генералам карьеры. В ответ на доклад Пикара генерал Гонз сказал: «Если вы никому не скажете, никто этого не будет знать». Пикар был срочно переведен в Тунис, но замять скандал так и не удалось

Теперь признание ошибки могло бы стоить генералам карьеры. В ответ на доклад Пикара генерал Гонз сказал: «Если вы никому не скажете, никто этого не будет знать». Пикар был срочно переведен в Тунис, но замять скандал так и не удалось

Фото: Mansell / The LIFE Picture Collection / Getty Images / Fotobank

Философ Ханна Арендт: «К падению Франции привело то, что в ней не осталось больше настоящих дрейфусаров, никого, кто верил бы, что демократию и свободу, равенство и справедливость по-прежнему можно защитить»

Философ Ханна Арендт: «К падению Франции привело то, что в ней не осталось больше настоящих дрейфусаров, никого, кто верил бы, что демократию и свободу, равенство и справедливость по-прежнему можно защитить»

Фото: Henry Miller / Flickr

Вскоре Франция раскололась на два лагеря — дрейфусаров и антидрейфусаров. Одни утверждали, что дело Дрейфуса должно быть пересмотрено, потому что сажать невинных нехорошо, а другие отвечали, что евреи продали Францию и любые попытки обелить осужденного шпиона очерняют армию, католическую церковь и вообще все, что только есть на свете святого

Вскоре Франция раскололась на два лагеря — дрейфусаров и антидрейфусаров. Одни утверждали, что дело Дрейфуса должно быть пересмотрено, потому что сажать невинных нехорошо, а другие отвечали, что евреи продали Францию и любые попытки обелить осужденного шпиона очерняют армию, католическую церковь и вообще все, что только есть на свете святого

Фото: Johns Hopkins University / Flickr

26 сентября 1898 года была заявлено о пересмотре дела Дрейфуса. Однако 25 октября кабинет министров снова раскололся. Через некоторое время в подделке письма признался Вильгельм Эстерхази, тем самым, дав суду основания для пересмотра

26 сентября 1898 года была заявлено о пересмотре дела Дрейфуса. Однако 25 октября кабинет министров снова раскололся. Через некоторое время в подделке письма признался Вильгельм Эстерхази, тем самым, дав суду основания для пересмотра

Фото: Fotobank / DeAgostini / Getty Images

Во время пересмотра дела обнаружилось, что поддельными являются не одна бумага, а несколько. К этому моменту общество окончательно разделилось. Было совершено покушение на адвоката Дрейфуса. Все военные министры выступали свидетелями обвинения, не желая признавать подлог. Процесс тянулся с 7 августа по 9 сентября 1899 года. Большинством 5 против 2 голосов судей Дрейфус был вновь признан виновным, но при смягчающих вину обстоятельствах, и приговорен к 10 годам заключения &lt;br>Альфред Дрейфус на обложке журнала Le Petit Journal

Во время пересмотра дела обнаружилось, что поддельными являются не одна бумага, а несколько. К этому моменту общество окончательно разделилось. Было совершено покушение на адвоката Дрейфуса. Все военные министры выступали свидетелями обвинения, не желая признавать подлог. Процесс тянулся с 7 августа по 9 сентября 1899 года. Большинством 5 против 2 голосов судей Дрейфус был вновь признан виновным, но при смягчающих вину обстоятельствах, и приговорен к 10 годам заключения
Альфред Дрейфус на обложке журнала Le Petit Journal

Фото: Bibliothèque nationale de France

Сторонники Дрейфуса были разочарованы, а когда тот принял помилование от французского президента Лубе и вовсе начали настаивать на том, что Дрейфус должен продолжить борьбу. Чтобы покончить с этим делом, военное министерство внесло проект общей амнистии для преступлений, совершенных в связи или по поводу дела Дрейфуса. В деле наступило затишье

Сторонники Дрейфуса были разочарованы, а когда тот принял помилование от французского президента Лубе и вовсе начали настаивать на том, что Дрейфус должен продолжить борьбу. Чтобы покончить с этим делом, военное министерство внесло проект общей амнистии для преступлений, совершенных в связи или по поводу дела Дрейфуса. В деле наступило затишье

Фото: Wikipedia

О деле Дрейфуса заговорили вновь в 1903 году, когда была обнародована записка, говорившая о множестве нарушений в ходе процесса. Военный министр в кабинете Комба, генерал Андре, ознакомился с делом Дрейфуса и склонился к мнению о необходимости его пересмотра. Дополнительное следствие длилось до 1906 года. Дрейфус был признан полностью невиновным, а обвинения с него были полностью сняты. Более того, он был восстановлен в армии и награждён орденом Почетного легиона

О деле Дрейфуса заговорили вновь в 1903 году, когда была обнародована записка, говорившая о множестве нарушений в ходе процесса. Военный министр в кабинете Комба, генерал Андре, ознакомился с делом Дрейфуса и склонился к мнению о необходимости его пересмотра. Дополнительное следствие длилось до 1906 года. Дрейфус был признан полностью невиновным, а обвинения с него были полностью сняты. Более того, он был восстановлен в армии и награждён орденом Почетного легиона

Фото: Wikipedia

