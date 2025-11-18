Главному герою «дела Дрейфуса» посмертно присвоено звание бригадного генерала

Французскому капитану Альфреду Дрейфусу, ложно обвиненному в предательстве в 1894 году, присвоено звание бригадного генерала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Копия французского памятника «Дань уважения капитану Дрейфусу» в Тель-Авиве

Фото: Avi1111 Копия французского памятника «Дань уважения капитану Дрейфусу» в Тель-Авиве

Фото: Avi1111

В октябре 1894 года капитана Дрейфуса обвинили в передаче военных секретов Германии. Суд над ним вошел в историю Франции как «дело Дрейфуса». В условиях грандиозной антисемитской кампании (Дрейфус был евреем) обвиняемого признали виновным и осудили к пожизненной каторге, несмотря на свидетельства о его невиновности и критику суда со стороны видных деятелей культуры и общественности.

Даже после выявления истинного предателя Дрейфуса не освободили, а нашедшего шпиона офицера уволили и отправили в тюрьму.

Дрейфуса освободили в 1899 году, не сняв с него вины, а только помиловав. Невиновным он был объявлен в 1906 году. Ему вернули звание капитана и наградили орденом Почетного легиона. Он участвовал в Первой мировой войне и умер в 1935 году.

Эксперты отмечают особое символическое значение этого события именно сейчас, когда во Франции и других странах Европы отмечен рост антисемитизма и преступлений против евреев, совершенных на почве ненависти.

Андрей Келекеев