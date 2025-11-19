Инвестиции перешли к стагнации

По свежим оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), во втором квартале инвестиции в основной капитал заметно снизились, и «теперь можно говорить скорее об их стагнации» (первый квартал к предыдущему кварталу — плюс 2,5%, второй — минус 1,4%, соответственно, сезонность устранена). «При этом, судя по высокочастотной динамике индикатора предложения инвестиционных товаров, ситуация довольно быстро ухудшается»,— отмечают аналитики центра.

В строительстве по состоянию на сентябрь устоялась тенденция к спаду (первый квартал — минус 0,7% в среднем за месяц, второй квартал — минус 0,3%, июль — плюс 1,3%, август —минус 1,2%, сентябрь — минус 0,1%, сезонность устранена). «За сочетанием умеренного спада в "стройке" с обвалом в производстве стройматериалов, по всей видимости, стоит либо методологическая ошибка (более высокий вес крупнейших федеральных строек в наблюдениях), либо концентрация ресурсов на финализируемых проектах в ущерб запуску новых»,— считают в ЦМАКП.

На этом фоне инвестактивность, оцениваемая аналитиками центра по динамике предложения основных инвестиционных товаров, продолжает снижаться (см. график). От высоких значений середины 2024 года до уровня дна 2022 года пройдено уже три четверти пути. «В ковидный 2020 год инвестактивность проседала примерно до тех же значений, что и в 2022 году. При сохранении текущей тенденции через несколько месяцев антирекорд последних лет, установленный в 2022 году как следствие введения санкций, будет превзойден»,— отмечают авторы расчетов. Предложение стройматериалов упало до минимума за четыре года, немного не дотянув до уровня, зафиксированного в 2019 году.

Тенденции, которые фиксируют в ЦМАКП, подтверждаются и Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН по данным актуального опроса обрабатывающих компаний. В октябре баланс их инвестиционных планов опустился до минус 37 пунктов, превысив локальный минимум марта 2022 года, и едва не достиг минимума ковидного апреля 2020 года (минус 38 пунктов). Основной стимул для инвестиций — «ясность и предсказуемость макроэкономической ситуации». Но их недостаток теперь сдерживает текущий выпуск лишь 11% предприятий, что, скорее всего, стало результатом планомерного охлаждения экономики, считают авторы исследования. В октябре 2024 года жалобы на нехватку инвестиций зарегистрированы от 26% респондентов.

Артем Чугунов