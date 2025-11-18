Нововоронежцам рассказали, как реализовать свои идеи

В Нововоронеже состоялся образовательный семинар «Школы грантов» Фонда «АТР АЭС», объединивший представителей городской администрации, сотрудников Нововоронежской АЭС, предпринимателей, активистов и волонтеров. Серия обучающих модулей проходит во всех атомных городах.

Фото: Ольга Мартынова

Участников семинара объединило стремление реализовать свои идеи, направленные на развитие города и социальной сферы. Они получили возможность доработать свои инициативы под руководством ведущего эксперта Фонда «АТР-АЭС» Романа Золина, обладающего практическим опытом разработки грантовых конкурсов и оценки проектов.

В ходе занятий были рассмотрены как готовые проекты, нуждающиеся в доработке, так и первичные идеи, требующие структурирования.

«Личный опыт подсказывает: нужно продумывать каждую деталь. Трудности не должны останавливать, а лишь мотивировать. Прошли времена проектов «лавочка-турник». Сегодня социальные инициативы требуют не бетона и металла, а понимания, общения и тонкой психологической проработки. Настало время проектов, которые лечат душу, а не просто заполняют пространство», — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы городского округа Нововоронеж Роман Ефименко.

Это уже второй этап очной образовательной программы, которая реализуется с начала этого года. Количество участников в Нововоронеже значительно увеличилось по сравнению с предыдущей сессией. Все отмечают практическую пользу таких встреч.

«Благодаря экспертной поддержке Романа Золина мы кардинально переработали первоначальную концепцию. Исходная идея автокемпинга была сырой и ориентированной на внешнюю аудиторию. Эксперт помог сместить фокус на локальное сообщество, предложив начать с «Фестиваля борща» для местных жителей. Когда эксперт подтверждает твою мысль, она приобретает вес и силу», — поделилась впечатлениями участница встречи Алина Качанова.

«Победа в грантовых конкурсах — это не вопрос удачи, а результат владения определённым мастерством. Это профессиональный навык, который можно и нужно развивать. «Школа грантов» предлагает именно такое практическое обучение: здесь учат грамотно составлять заявки, убедительно аргументировать свою идею и системно подходить к решению проблемы. Благодаря семинару я четко увидела, что является важным в моём проекте, а что — второстепенными деталями, на которые не стоит тратить время», — отметила участница образовательной сессии Галина Пегусова.

Справка. Проект «Школа грантов» реализуется Фондом «АТР АЭС» с конца 2024 года и за это время значительно расширил свою аудиторию — от узкопрофильных групп до широкого круга заинтересованных лиц. Обучающая программа нацелена на системное развитие компетенций в области социального проектирования и подготовку конкурентоспособных заявок для участия в ведущих грантовых конкурсах. В перспективе это позволит авторам лучших проектов получить финансирование и реализовать социально значимые инициативы, направленные на повышение качества жизни в атомных городах.