Вратарь Даниил Исаев может остаться в «Локомотиве» еще на один сезон

Голкипер Даниил Исаев и ярославский ХК «Локомотив» продлили контракт еще на один сезон. Об этом сообщил портал Yarnews со ссылкой на источники.

Соглашение с ярославским клубом у вратаря действует до июня 2026 года, то есть до конца сезона 2025/2026. Эти же даты указаны на сайтах и клуба, и КХЛ. Официально «Локомотив» не объявлял о продлении контракта.

Даниил Исаев дебютировал в «Локомотиве» в 2018 году. Голкипер был признан лучшим вратарем КХЛ сезонов 2023/2024 и 2024/2025.

Алла Чижова