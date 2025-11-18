Данные теряют секретность

Налоговая сможет сама раскрывать засекреченные данные о бизнесе. Такое право ей предлагает дать Минфин. Сейчас некоторые компании могут ограничить доступ к информации о себе, речь о сведениях из реестра юрлиц. Эту возможность они используют, чтобы снизить, например, санкционные риски. А вот чтобы снова раскрыть данные, требуется заявление самой компании. Предполагается, что теперь подобные решения сможет принимать налоговая служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Впрочем, она сможет действовать только после сигнала от Минфина или Центробанка, отмечает советник практики корпоративного права BGP Litigation Ирина Куянцева: «Сейчас не каждая компания может претендовать на закрытие своих сведений. Это работает только для компаний, у которых высокие санкционные риски в силу личности бенефициаров, акционеров или в силу их деятельности, например, производство определенных товаров, выполнение услуг. Мы сейчас оставляем за скобками ситуацию с международными компаниями, которые сменили юрисдикцию на Российскую Федерацию, им единственным разрешено по заявлению закрыть реестр без объяснения причин и санкционных аспектов.

Предполагается, что с помощью новой нормы регулятор будет держать руку на пульсе, проверяя, действительно ли высокий санкционный риск подходит к бизнесу в каждый момент времени, может ли предприятие претендовать на ограничение доступа к сведениям, и соответствует ли фактическая деятельность признакам, по которым сведения могут быть ограничены. Текущая редакция нормы создает некоторые сложности для бизнеса в части проверки контрагентов и идентификации лиц, принимающих решение.

Однако мы видим, что бизнес адаптируется сейчас к ограничениям через прямой запрос необходимых сведений и получение подтверждающих документов из рук в руки. В текущих реалиях активно применяются инструменты договорных обязательств о конфиденциальности и неразглашении информации при передаче сенситивной информации. Это не автоматическая история, это будет происходить штучно, мы в какой-то части вернемся к проверке сведений на основании данных ЕГРЮЛ».

В пояснительной записке Минфина также говорится, что нововведение снизит риски сомнительных сделок, например, с фирмами-однодневками. Поэтому принятие законопроекта выгодно как государству, так и самим компаниям, говорит зампред комитета Госдумы Артем Кирьянов: «Сегодня мы уже достаточно плотно живем в информационном пространстве, которое требует прозрачности, причем и для целей бизнеса. Собственно, уже давно стало традиционным и обязательным проверять контрагентов. На добросовестном бизнесе такие вещи не сказываются никак, поскольку нет никаких оснований скрывать какую-либо информацию.

Что касается тех организаций, которые пытаются выстроить какие-то модели незаконной оптимизации по уплате налогов, конечно, чем больше прозрачности, тем лучше. И мы действительно не первый год идем к обелению экономики. Это важный ресурс, в том числе для наполнения бюджета».

В октябре Минпромторг уже предлагал дать госорганам доступ к налоговой информации через Федеральную налоговую службу. Документ касался данных о формировании цен на товары потребительской корзины, а также показателей стоимости и прибыли организаций. Впрочем, оба законопроекта пока находятся на стадии обсуждения.

Андрей Дубков