Почти 100 школ в ДНР изменили график работы из-за блэкаута

В ДНР из-за проблем с тепло-электроснабжением изменили работу 16% школ — часть из них сократили график, другие — ушли в дистанционный формат, сообщили ТАСС в региональном минобрнауки.

Всего в регионе работают 582 школы, из них учебу в прежнем режиме продолжают 488 (83,8%). На четырехчасовой формат работы переведены 86 школ (14,8%), в которых есть тепло, но нет света. На дистанционный формат переведены восемь школ, в которых нет отопления (1,4% от общего числа школ).

Также в ведомстве указали, что более 91% детских садов продолжили работу в прежнем режиме.

Утром 17 ноября из-за обстрелов без света в регионе остались около 500 тыс. абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке и Ясиноватой. Вечером того же дня свет и отопление восстановили в Горловке и Ясиноватой. По состоянию на 20:00 мск в Макеевке не работали 39 котельных, их планировалось запустить ближе к полуночи. 18 ноября господин Пушилин сообщил, что при атаке на регион были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. В администрации Старобешевского округа заявили, что 50% округа осталось без электричества. Не работают котельные, водонасосные станции, не отапливаются жилые дома и социальные объекты.

Полина Мотызлевская