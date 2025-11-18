Под Волгоградом задержали подозреваемого в браконьерстве с тушами косули

В Камышине Волгоградской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в браконьерстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Задержанным оказался 44-летний житель Камышинского района. Он передвигался в качестве пассажира в автомобиле «Нива», который наряд ДПС остановил во время несения службы 15 ноября. В багажном отделении машины сотрудники полиции нашли две туши косули с признаками огнестрельного ранения, ружье «Сайга» и патроны к нему.

Выяснилось, что местный житель не имел разрешающих отстрел документов. На место, где наряд ДПС остановил транспорт, прибыла следственно-оперативная группа. Дознаватель возбудил в отношении задержанного уголовное дело о незаконной охоте (ч. 1 ст. 258 УК РФ). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Павел Фролов