Депутаты запретили уральцам собирать валежник на обочинах Свердловской области

Заксобрание Свердловской области одобрило поправки в региональный закон о порядке заготовки и сбора гражданами недревесных ресурсов для собственных нужд в лесах Среднего Урала. Согласно изменениям, в «целях безопасности» уральцам будет запрещено заготавливать веники, ветви и кустарники лиственных пород для метел и плетения в полосах отвода автомобильных дорог, железных дрог и трубопроводов. В поддержку законопроекта единогласно выступили все 42 депутата, присутствующие на заседании.

Согласно областному закону, свердловчане смогут продолжить сбор недревесных ресурсов в лесах любого целевого назначения региона; на участках, которые подлежат расческе, включая квартальные просеки, противопожарные разрывы, трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог, сенокосы, линии электропередачи, зоны затопления и другие площадки, на которых не требуется сохранения лесных насаждений. Отмечается, что уральцы также могут собрать срубленные деревья на лесосеках при проведении выборочных и сплошных рубок лесных насаждений в летний и осенний периоды.

Василий Алексеев