Полиция выясняет обстоятельства гибели водителя в ДТП под Волгоградом

В Дубовском районе Волгоградской области в ДТП погиб водитель автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 14:00 сегодня, 18 ноября, на 665 км ФАД «Сызрань — Саратов — Волгоград». Там водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и врезался в стоявшую машину «ГАЗель».

В результате аварии водитель легковушки погиб. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов